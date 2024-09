La sorpresa del año, Raúl, Iniesta y Xavi lo celebran y Rodri y Carvajal lo firman: 'no' a Vini Jr.

Si no es en esta ocasión, será en la siguiente. Esa es la sensación que existe entre los jugadores españoles con respecto a un galardón individual, el Balón de Oro, que les ha maltratado como pocos incluso cuando no lo merecían o uno de los dos o tres más grandes de siempre, como es Leo Messi, tampoco era merecedor de quitárselo, como sucedió con Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Pero ya no, pese a Vini Jr. y Mbappé, Rodri y Carvajal lo firman.

Dos posibilidades

Una de las dos más grandes posibilidades que tiene España de conseguir su segundo Balón de Oro en plenitud, tras el logrado por Luis Suárez (Alfredo Di Stéfano tenía la doble nacionalidad, pero nació en Argentina) durante esta temporada reside en las candidaturas de Rodri y Dani Carvajal. Los dos han hecho méritos suficientes para conseguirlo, aunque sus demarcaciones no suelen ser premiadas; de ahí que España, mejor medio del campo del planeta no tenga más que un título.

En el futuro es otra cosa

La otra opción que tiene España es más remota… por ahora, que no es otra que la de Lamine Yamal, posiblemente el jugador más en forma de Europa junto a Erling Haaland y Harry Kane. El futbolista del Barça, de solo 17 años, lleva 4 goles y 4 asistencias esta temporada, es la estrella indiscutible de España y muy probablemente esté cerca de serlo también de La Roja, además de ser un futbolista de ataque, siendo, por tanto, un valor seguro para los españoles en el futuro.

Vamos, que, si no lo ganan Rodri o Carvajal esta temporada, Yamal lo ganará en algún momento.

Méritos más que suficientes

Recordemos que Carvajal lo ganó casi todo durante la temporada pasada en el Real Madrid y con La Roja, con Supercopa de España, Champions League, LaLiga y la Eurocopa entre sus logros, siendo determinante en todos ellos; por su parte, Rodri, que también ganó muchos títulos -además de la Euro 2024, se llevó el Mundial de Clubs, la FA Cup y la Premier- es considerado el mejor en su puesto del mundo. Si por éxitos fuera, uno de ellos debería tomar el testigo de Suárez, aunque posiblemente Vini Jr o Bellingham sean los elegidos, otra cosa será en 2025.

Con todo, no hay dudas de que los que se quedaron en el camino en esta carrera, como Raúl González Blanco, Andrés Iniesta, Xavi Hernández o Sergio Busquets tendrán su pequeña venganza en el futuro con Yamal.