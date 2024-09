Nadie lo dice, pero en las oficinas del Bernabéu y Anfield es objetivo Nº1, en parte por Tchouameni

Los problemas en la organización y zona de creación del Real Madrid no son tanto culpa, quizá, de su futbolista de destrucción, Aurelien Tchouameni, sino del sistema, que ya empieza a repensar su entrenador, preparado por Carlo Ancelotti para dar entrada a todas sus estrellas, entre ellas Rodrygo Goes. Con todo, en ausencia de Camavinga los déficits creativos son evidentes en la sala de máquinas merengue, de ahí que un jugador que es objetivo manifiesto del Liverpool también guste en Madrid.

Nosotros hemos relacionado el nombre de Martin Zubimendi con el del Real Madrid, sin embargo es el Liverpool quien más fuerte apuesta por el medio español, tanto que medios de comunicación como Estadio Deportivo afirman que el jugador habría reculado en su interés en seguir en la Real Sociedad para marcharse a Anfield.

Por tanto, sin llegar a ese extremo personal, sabemos que en la ciudad de los Beatles están como locos con él y están dispuestos a pagar su cláusula de rescisión para llevárselo en cuanto el jugador se ponga a tiro. Ahora bien, ¿cuándo, si es que se da, puede ser ese momento? Y, de ocurrir, ¿puede haber más clubs interesados en sumarse a la puja?

Nosotros afirmamos que sí. Fuentes consultadas cercanas al club blanco aseguran que en la entidad de Concha Espina ven en Zubimendi un sustituto perfecto para la marcha de Kroos (y Modric, en 2025), uno que además de poseer las características que buscan, tiene la edad adecuada, es español y puede servir como complemento de los dos mediocampistas franceses. Unido a ello está el asunto Dani Ceballos, cuya salida también está sobre la mesa.

Real Sociedad are not expecting any change to the Martin Zubimendi situation in January, despite reports that he regrets turning down Liverpool.



