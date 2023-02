Los 2 cracks del Real Madrid que amenazan al centrocampista de 80M que juega con Mbappé y Griezmann

Cuando Florentino Pérez decidió desembolsar 80M para cerrar el fichaje de Aurélien Tchouameni en la postrera ventana de transferencias veraniega muchos aficionados se quedaron de estupefactos ya que, inevitablemente, la incorporación del francés enseñó la puerta de salida a Casemiro, quien poco tiempo después decidió oficializar su adiós al Bernabéu para vincularse con el Manchester United.

Eso sí, cuando las dudas estaban comenzando a rodear la figura de Tchouameni dado el cometido tan importante y dificultoso que se le presentaba por delante, el de hacer olvidar al brasileño, poco tardó el pivote galo de 22 años en demostrar que Florentino no se equivocó realizando semejante gasto por su fichaje. Pero ojo, tras media temporada francamente brillante en la que Aurélien ha logrado ser indiscutible para Carlo Ancelotti, el 2023 no ha comenzado de la mejor forma para él y ahora el francés no tiene garantizado su puesto en el '11' de gala.

El desgaste realizado en el Mundial de Qatar con su selección, una selección que lidera junto a Antoine Griezmann o Kylian Mbappé, parece haber hecho mella en el futbolista, quien ha comenzado a sufrir diferentes contratiempos musculares que le han impedido ponerse a disposición de Ancelotti. Y es aquí donde el francés tiene ahora un motivo de mucha preocupación ya que, en su ausencia, dos jugadores del Real Madrid como Dani Ceballos y Eduardo Camavinga han dado ese paso adelante encomendado por su entrenador.

El francés y el español han aprovechado a las mil maravillas las oportunidades recibidas por ‘Carletto’ y su extraordinario papel durante las últimas semanas ha comenzado a poner en tela de juicio la titularidad de Tchouameni en el Real Madrid, especialmente porque el nivel del galo no viene siendo, tras dejar atrás los problemas físicos, tan satisfactorio como el mostrado antes de viajar a Qatar.

A raíz de esto, el Mundial de Clubs se postula como un evento clave para que el centrocampista francés diluya las dudas generadas durante el último mes y medio y reafirme su importancia en los planes de Ancelotti, eso sí, con la intensa amenaza de sus dos compañeros, Camavinga y Ceballos.