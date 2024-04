Luis Enrique se guarda un as bajo manga antes de visitar Montjuïc que Dembélé y Mbappé aprovecharán

Tras la dolorosa derrota a manos del Barça en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique sabe que no le queda otra opción más allá de ganar para recuperar la confianza de todo el mundo en París, donde, pasaron de celebrar el cruce contra el Barcelona a ver como los blaugranas los superaban poniendo contra las cuerdas a Mbappé y compañía con una derrota que ni los más pesimistas imaginaban dentro del PSG.

Ante esta situación, Luis Enrique sabe que debe aprovechar cualquier mínima ventaja que aumente las opciones de los suyos de ganar en Montjuïc y pasar a las semifinales de esta Liga de Campeones donde son uno de los grandes favoritos al título. En este sentido, la Ligue 1 ha aportado su granito de arena para que el PSG cuente con una ventaja significativa en el calendario tras posponer el partido que se tendría que haber jugado este fin de semana.

De los 6 días del PSG a los 2 del Barça

Y es que, mientras que tras el partido de ida, Luis Enrique ya pudo comenzar a planificar el planteamiento para el duelo de vuelta en Barcelona, Xavi no podrá preparar a los suyos para recibir al PSG hasta el domingo, una vez haya finalizado el partido de liga ante el Cádiz, dejando así, solamente dos días libres para que los culés se centren en volver a para a Mbappé y Dembélé, que llegarán frescos como rosas.

En este sentido, tener más tiempo de preparación será ideal para que Luis Enrique descifre la forma de liberar a Mbappé de la asfixiante presión a la que lo sometieron entre Koundé y Araujo, que secaron al de Bondy hasta el punto de convertirlo en una sombra de lo que puede ser. Por su parte, Ousmane Dembélé puede ser la clave de esa ecuación, el ex del Barça ya hizo daño a los culés con un tanto y se presenta como el factor x de la eliminatoria.

Así pues, Luis Enrique cuenta con un as bajo la manga, para el cual, Xavi no tiene nada que hacer, pues contra los calendarios no se puede luchar y esta vez le ha salido cara al PSG.