Deco y Laporta lo cerraron en París y hasta Xavi ya duda: João, un fichaje top y decisión durísima

En el Parque de los Príncipes se cambiaron las tornas y todo salió a las mil maravillas. Esta vez Lamine Yamal no fue el motor del ataque y del peligro blaugrana, ya que el canterano estuvo más desacertado, pero surgió la figura de Raphinha, quizá el jugador que más ha alegrado al club con su paso al frente, y encima el Barça ganó al PSG y se lleva a Barcelona un resultado inmejorable, lo que hace que se formalicen tres confirmaciones de cara a la 24/25.

Uno que no seguirá

Es más que probable que pese al llamamiento público de João Félix en los medios catalanes, el Atlético de Madrid no baje tanto sus pretensiones por el menino de ouro como para que estas cuadren en las complicadísimas cuentas culés de cara a la campaña 24/25, y eso, unido al hecho de que el portugués ha perdido totalmente su puesto en el once y en la temporada que viene habrá recuperación de efectivos, poco menos que encaminan al jugador del Atleti a salir del Barça. Mucho tienen que cambiar las cosas para que eso no suceda.

Por otro lado, uno que hace que esta decisión no sea tan dura es Raphinha, auténtica estrella con sus dos goles ante el PSG. El brasileño, contra viento y marea, ha tirado del carro cuando el Barça más lo necesitaba y lo ha hecho con calidad y esfuerzo, además de con acierto y en una posición nueva, la derecha. Es decir, el fichaje de los 58M ya empieza a amortizarse y se ha ganado seguir. Por ahí el Barça ‘hace un fichaje’ de enorme valor, ya que le evita al club el paso por el mercado por un jugador de desborde, los cuales normalmente conllevan un precio elevadísimo.

En tal caso, se confirma que Gavi y Pedri, que jugó poco en París pero fue determinante, pueden ser los refuerzos del tridente si fallan los extremos o se pretende más control del esférico, y además están Fermín, Ferran y Vitor Roque para apuntalar la delantera, de modo que si João advirtió que esperaba quedarse, cosa que seguramente no suceda, y a la vez comentaba que había convencido a Bernardo Silva de fichar por el Barça pero el City no le dejará ir por menos de 80M, el Barça cree que ya tiene las bandas cubiertas y, por tanto, ‘no necesita’ a los dos jugadores lusos. Es verdad que hacía ilusión lo del futbolista skyblue, incluso lo de João, siendo esta decisión muy dura, pero es más viable tomarla y apostar por otras necesidades. Es más, con esta confirmación pondrán el resto por un pivote defensivo, donde gustan jugadores como Wilfred Ndidi y Amadou Onana.

Increíble pero cierto

El equipo funciona y este plan que tienen en mente Deco y Laporta casi hasta convence a Xavi, el cual, pese a haber anunciado que se iba, ahora, de pronto y a pesar de jugar a favor de fortuna evitando a los equipos más fuertes de Europa, que van por el otro lado del cuadro de la Liga de Campeones, se ve muchísimo más cerca de toda una final de la Champions League.