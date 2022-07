Luis Suárez hace historia: Messi se rinde y el Barcelona, frustrado

Sigue habiendo una perla suelta en el mercado de este verano en la figura de Luis Suárez. Desde que el uruguayo finalizó su contrato con el Atlético de Madrid quedó libre pero todavía no ha decidido cuál va a ser su futuro de cara a la temporada que viene y eso pese a que no le faltan suculentas ofertas. Sin embargo, parece que el charrúa no tiene prisa y lo que quiere es elegir la mejor opción especialmente teniendo en cuenta que dentro de unos meses está fijado en el calendario el Mundial de Qatar 2022 y que esta va a ser la última cita mundialista de su carrera deportiva.

Súarez cuenta con ofertas encima de la mesa tanto de Argentina para cruzar de nuevo el charco, ya que River Plate ha llamado a su puerta como de Europa porque en la Premier League están interesados en hacerse con sus servicios. Más concretamente el Aston Villa de su amigo y ex compañero en su etapa de futbolista en el Liverpool Steven Gerrard. Sin embargo, el ex del Barça no ha dado todavía el OK a ningún pretendiente que se frotará además las manos si tiene en cuenta el dato que ofrecemos en Don Balón.

Y es que desde que las estadísticas se registran de una manera fiable y a través de programas informáticos, los números dicen que Luis Suárez es el segundo máximo asistente de la historia del fútbol tal y como ofrece BeSoccer. Al menos lo será de este siglo XXI que es cuando se pudieron a obtener estos registros de manera fidedigna. El charrúa, gracias a sus actuaciones en Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid ha logrado llegar a este privilegiado puesto pese a que se trata de un delantero centro. De esta manera, Suárez muestra que no solo ha tenido durante toda su carrera deportiva un increíble olfato de gol sino que ha sido uno de los jugadores que mejor juego han creado y repartido del mundo.

Las cifras hablan de que el uruguayo ha repartido más de 200 asistencias a lo largo de su trayectoria y eso le deja en segundo lugar histórico tan solo por detrás de otro mago como Leo Messi. El tercer escalón del podio lo ocupa Ángel di María, y Suárez aparece por delante de otros nombres como Özil, Müller, De Bruyne, Cristiano Ronaldo o Xavi Hernández.