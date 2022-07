El palo más duro para Asensio y Florentino con Luis Enrique de fondo

Marco Asensio se ha convertido en uno de los puntos más importantes a tratar en las oficinas del Bernabéu para este mercado de fichajes veraniego. El futbolista español acaba contrato con la disciplina merengue en junio de 2023 y Florentino Pérez sabe que esta es su última gran oportunidad para evitar que se marche gratis: la renovación no parece ser a día de hoy una opción abierta para el club.

Tanto Florentino como Ancelotti son consciente de que con Rodrygo Goes, Vinicius JR y Eden Hazard en el equipo, amén de podría llegar otro jugador próximamente, la presencia de Asensio no en el proyecto no es esencial, y menos después de una campaña en la que el balear ha vuelto a ser uno de los focos de las críticas por sus malas sensaciones en muchos tramos del curso. Es más, por si fueran pocos motivos, la directiva blanca ha tomado una decisión con el futbolista tras su última declaración de intenciones para renovar: aumentar su salario, algo que ha terminado por convencer a las altas esferas del club a buscar un destino para él.

No obstante, es aquí donde el Real Madrid se ha llevado un chasco tremendo con el futuro del futbolista de 26 años. El AC Milan es el club que parecía estar más interesado en Asensio, pero el conjunto rossonero ha virado completamente su plan en las últimas horas y ahora su objetivo para reforzar el carril derecho es otro, algo que ha diluido las opciones del mallorquín de acabar en San Siro este verano: según ha apuntado Mail Online, Hakim Ziyech es el gran objetivo del reciente campeón de la Serie A.

El extremo marroquí apenas ha contado con protagonismo en la última campaña y Thomas Tuchel ya ha dado luz verde a su salida, algo que parece haberse convencido tanto al jugador como al AC Milan para sentarse a negociar su nuevo acuerdo, el cual está muy cerca de hacerse oficial.

Esto supone un gran revés para el Real Madrid, pero también para el propio Asensio ya que, con el Mundial de Qatar en el horizonte, el jugador sabe que necesita minutos para poder estar presente en la lista de convocados de Luis Enrique, algo que difícilmente ocurrirá si permanece en Chamartín.