Cristiano pide irse, olvida al Madrid y jugará en uno de estos 2 clubs

Parece que Cristiano Ronaldo quiere volver a ser uno de los grandes protagonistas del mercado veraniego. Tal y como ocurrió hace un año cuando abrió la posibilidad de salir de la Juventus, el delantero portugués ha vuelto a incendiar Europa tras estar en el ajo de la gran noticia futbolística del fin de semana: su petición de salir a la directiva del Manchester United.

La no clasificación de los red devils para la próxima edición de la Champions League es el gran condicionante de esta decisión ya que, con 37 años a sus espaldas, el ariete sabe que será su última gran oportunidad de poder levantar la orejona. No obstante, aunque ese parece haber sido el gran detonante de este bombazo, el jugador también podría optar por regresar a uno de los clubs en los que ha militado en su carrera deportiva, y no es el Real Madrid.

Así pues, estrechando el cerco, 90min ha esclarecido cuáles, a día de hoy, son las opciones que realmente maneja CR7 para confirmar la gran sorpresa de este verano: el Chelsea y el Sporting de Portugal.

El conjunto inglés ha dejado entrever cierto interés en el jugador desde que comenzaron a irrumpió en escena ese supuesto deseo por salir de Manchester y, además, por la reciente marcha de Romelu Lukaku al Inter de Milán, algo que obliga a Tuchel a incorporar un delantero de primer nivel para suplir el adiós del belga. Cristiano sabe que en Londres no solo podría disputar la máxima competición europea, sino también contaría con muchas opciones de ganar el torneo, por lo que actualmente parece ser la opción más atractiva sobre la mesa.

No obstante, el club lisboeta podría asestar el gran golpe del mercado ya que CR7 siempre ha manifestado mucho cariño hacia el club en el que dio sus primeros coletazos en el mundo del fútbol y al cual podría regresar más de 15 años después, pero en este caso el condicionante sería desgarrador para el cuadro luso, que no jugará la Champions.

Sea cual sea finalmente el destino del futbolista, el Real Madrid no entra en sus planes a pesar de que los blancos también se han colado hace algunos días en su lista de alternativas para la que será, probablemente, su última campaña en la élite.