Luis Suárez no se irá solo a la MLS: ¿Ramos y Messi, los siguientes?

“Desgraciadamente, no ocurrió como pensábamos. Es difícil para él, para todos. Pero nuestros informes son claros. El día que digamos que no puede jugar más, quedará claro para todos”, decía Leonardo, director deportivo del PSG, en una entrevista en exclusiva concedida a L’Equipe sobre las continuas lesiones y ausencias de Sergio Ramos. Y tanta es la preocupación que genera, que desde París no se ve con malos ojos la opción de Los Angeles Galaxy. Con todo, la de Ramos no es la única salida ilustre, hay otros nombres como Luis Suárez, Messi y alguno más.

Evidentemente el camero y el uruguayo, por su edad y sus respectivas situaciones en el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, son de las estrellas de hace no tanto tiempo de LaLiga que más fácilmente pueden ser relacionados con la Major League Soccer, una liga norteamericana prestigiosa, pero sin duda un paso a un lado para toda estrella mundial. Ahora bien, tal y como os contábamos ayer, si se van, pueden no ser los únicos cracks que decidan echarse a un lado, ya que el mismísimo Leo Messi está tentado por David Beckham y el Inter de Miami y desde ayer otro ilustre jugador atlético ha decidido embarcarse en esa nueva etapa.

Ayer se confirmaba que Héctor Herrera, ahora mismo un pilar fundamental en la medular del Cholo Simeone, ha fichado hasta 2024 por el Houston Dynamo de la MLS, de modo que si, como parece, el Atleti no renueva a Suárez y este decide dejar Europa, veremos si yéndose al equipo de Florida, Ramos y Messi ya tendrían la certeza de que esa salida honrosa en América también está en la mente de otros grandes jugadores.

De todos ellos es el argentino el que menos posibilidades tiene de dar ese paso en la siguiente temporada, la campaña 22/23, ya que tiene contrato en vigor y además cada vez empieza más a encontrar su sitio en el PSG. Sin embargo no es descartable, ya que siempre ha comentado que le gustaría volver a jugar junto a su amigo uruguayo, con el que compartió éxito y amistad en el FC Barcelona. Como ven, Suárez y Herrera, vigentes en el Atleti, pueden dar el salto (el mejicano de hecho ya lo ha dado para la campaña que viene); lo mismo que podría ocurrir con Ramos y Messi.