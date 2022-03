Última hora: Al-Khelaïfi y Mbappé quiebran el equilibrio del Madrid

Sí, es cierto que dados los acontecimientos de las últimas temporadas el Real Madrid está tranquilo con la nueva iniciativa del Paris Saint-Germain con el 7 del Parque de los Príncipes, esa que trata de renovar a toda costa Kylian Mbappé; al fin y al cabo, el jugador ha resistido tentaciones mantenidas en el tiempo, por lo que, ¿por qué iba a dudar ahora? Sin embargo, cuando menos y de puertas adentro sí hay inquietud en la casa blanca; puede decirse que su equilibrio se ha roto.

No es un secreto que el Real Madrid vislumbra su escenario de 22/23 con el francés en sus filas, de ahí tanta austeridad en los últimos mercados de fichajes. Los merengues han recibido la palabra del futbolista y llevan varias temporadas apostando todo a esta carta. Pero ahora hay dudas. No tanto por Mbappé, que no se quebranta, sino porque las presiones sobre él son intensas, algunas de parte de su propio entorno, que le piden que recapacite, que coja el dinero del París y se olvide del gigante español.

Muy probablemente el 10 de Les Bleus no lo haga; lo más seguro es que trate de dar el máximo esta temporada (lo que incluye intentar acabar con el Madrid en el Bernabéu) y al final de temporada se marche con la conciencia tranquila, con los deberes hechos. Pero, ¿y si decide cambiar de opinión? Con ello sería el mejor pagado del mundo y el jugador franquicia de la historia del PSG. No son asuntos, estos, baladí.

Por todo ello el Madrid ha intensificado sus esfuerzos en otra dirección, más al este de Europa, por si los cantos de sirena parisinos se llevan su sueño a la francesa. Por eso Florentino no solo no ha cerrado la puerta a Erling Haaland, sino que actúa con esa operación como si Mbappé no fuera a vestirse de merengue nunca. Como si no existiera. Os contábamos en Don Balón que el Madrid y el City le llevan ventaja al United e incluso al Barça por el noruego y dado que Nasser Al-Khelaïfi está empeñado desde la capital de Francia en romper el equilibrio que iba a llevar al Santiago Bernabéu el 7 de Bondy, los de Chamartín quieren arrojar al otro lado de la balanza, hoy desequilibrada, como contrapeso, el otro bombazo del mercado. Por si acaso.