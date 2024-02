Marco Asensio y Dembélé ya miran al banquillo: Luis Enrique descubre la joya que convence a Mbappé

La vital victoria del PSG en la ida de los octavos de Champions League ante la Real Sociedad dejó más de una nota muy positiva para el bien del conjunto parisino, que además de dejar encarrilada la eliminatoria de cara a la vuelta en el Reale Arena, también redescubrió uno de los mayores diamantes en bruto de su plantilla. Un Bradley Barcola que, con su gol mandó un mensaje muy claro a Luis Enrique; está aquí para ser una pieza muy importante en esta segunda mitad de temporada.

Gol y declaración de intenciones a Asensio y Dembélé

El estreno goleador de la joven promesa francesa con el PSG en Liga de Campeones ha supuesto un gran impulso para los parisinos, que con el segundo tanto dejó contra las cuerdas a una Real Sociedad que no pudo aguantar las embestidas de los parisinos.

Y es que el tanto de Barcola llegó mediante una conducción donde hizo lucir una velocidad comparable con muy pocos atacantes. En este sentido, el ex del Lyon combinó su potencia con una capacidad única para el regate, la cual lo dejó solo ante un Álex Remiro que no pudo parar la buena definición del galo.

Ante esta situación, Barcola mandó un mensaje muy claro a sus competidores para acompañar a Kylian Mbappé en el ataque parisino. Y es que, si mantiene sus buenas actuaciones, a Luis Enrique no le quedará otra opción que mantener al joven de 21 años en el once titular por delante de Ousmane Dembélé y Marco Asensio, que si no comienzan a ser decisivos, dejarán el puesto de escudero de Mbappé a un Barcola que está listo para serlo.

Así pues, muy gratas noticias para Luis Enrique, que ha visto como en esta ida de la Liga de Campeones ha nacido la que puede ser una gran estrella del PSG y un excelente relevo de Kylian Mbappé si este decidiera emprender una nueva aventura lejos del Parque de los Príncipes.