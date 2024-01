Mbappé y Al-Khelaïfi deciden el precio y Florentino amenaza con un tercero tan bueno como el francés

El Real Madrid y el PSG hace muchos años que mantienen una relación difícil que se tensa según van acercándose cualquiera de las dos ventanas de transferencias del año, siendo especialmente acaloradas los idilios en época estival, y en todas las ocasiones hay un denominador común, Kylian Mbappé. Pues bien, desde varias fuentes se asegura que el club español tiene un plan B al francés, algo a lo que no se da credibilidad ni en el entorno de LaLiga ni en la Ligue 1.

Poco probable

Tampoco Don Balón tiene constancia de tal cosa, ni por parte blanca, ni parisina, pero el rumor está ahí y como tal, por ser quien es el jugador, lo dejamos caer. Y es que, al parecer, según se apunta desde ciertos sectores, que a decir verdad no dan demasiados datos sobre la fuente de la información y por tanto cuya credibilidad es vacua, el Madrid estaría no solo siguiendo, sino planteándose el fichaje de Jamal Musiala, jugador del Bayern de Múnich, por si falla Mbappé.

Por muchos motivos, no son futbolistas comparables

Si bien es cierto que tratamos de avanzar cualquier posibilidad en este juego a tres bandas entre Kylian Mbappé, Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaïfi, en Don Balón vemos poco recorrido a este supuesto interés de los blancos por el jugador del equipo bávaro, al menos como se ha presentado por ejemplo en The Hard Tackle, quien fija a Musiala como alternativa por si falla el fichaje del 7 de Bondy, pero, ¿son futbolistas comparables? No, desde luego que no.

El Real Madrid va a por el 7, no a por otros

Y no solo eso, la obsesión de Florentino es Mbappé y solo el francés, no otros buenos jugadores pero que no llegan a la magnitud del internacional con les bleus. En el caso de Musiala hablamos de un jugador de mucha clase, sí, pero sin el poder mediático del galo, por no hablar de sus números, muy superiores en el caso del futbolista a las órdenes de Luis Enrique, o la posición, que en el caso del capitán de Francia es mucho más ofensiva. Así, ni el precio, ni el rendimiento, ni el elemento popular, ni la clase son comparables en uno y otro jugador, por lo que el Madrid y Florentino no se plantean cambiar un fichaje por el otro.