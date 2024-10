Mejor fichaje que Messi y CR7, dice ‘no’ a Bellingham, Barça y City y su destino fascina a Carletto

Ya se viene hablando de ello, sobre todo en el entorno de la Premier League, desde hace meses, pero cada día que pasa sin cerrarse este asunto va cobrando más magnitud, dejando un poso mayor, y es que, no en vano, hablamos del futuro y quizá el final no ya de Pep Guardiola al frente del City, sino del club inglés como lo conocemos, es decir, como el mejor equipo de la historia de la liga inglesa y firme candidato anual, junto al Real Madrid, a la Champions League.

Italia, un vestigio y un prestigio

Quizá hoy en día no esté a la altura de la LaLiga EA Sports o de la Premier League o puede que la Bundesliga y la Ligue 1 le hayan alcanzado o superado, pero tradicionalmente el fútbol italiano tiene un peso capital en el balompié europeo y mundial. Ahí, en el Calcio, jugaron muchos de los mejores jugadores de la historia del fútbol, como Ronaldo Nazário, Maradona o Roberto Baggio. Por eso uno de los mejores centrocampistas y entrenadores de siempre, el mismo Pep Guardiola, no pierde de vista ese lugar como opción de futuro; es más se atisba un guiño a la Serie A.

En el programa Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, el técnico del City, que acaba contrato en junio de esta temporada, dejó algunas pinceladas que han sido vistas como gestos de afinidad con la posibilidad de recalar en el fútbol italiano, es decir, como una opción que estaría manejando; al fin y al cabo, estaría sopesando nuevos retos y no pretende recuperar etapas pasadas, ni en Inglaterra, ni en España, ni en Alemania. Desde la Premier ya dijo que no dirigiría a otro club, mientras que hablando sobre qué equipo no se quiere encontrar en la UCL y al que no volverá, comentó: “El Barcelona, tal vez. El cariño que les tengo me destruye. Nací en un pequeño pueblo cercano, encontrarnos nunca es fácil”.

“Io ancora oggi mi ricordo la prima volta che ho conosciuto Mazzone!” 😄



- Il memorabile ricordo di Pep Guardiola a #CTCF pic.twitter.com/c3FXrLx2FT — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 13, 2024

Quizá lo más interesante de la charla y lo que hace que en Italia crezca la ilusión con ‘fichar’ a Guardiola fue su guiño precisamente a Roberto Baggio y el Calcio: “No terminé mi carrera en el City, todavía tengo que reflexionar. Si hubiese decidido lo diría. ¿Seleccionador de Inglaterra? No, pero en la vida todo puede ser. ¿Italia? Si Baggio me acompaña como asistente...”, comentó. Restaría saber qué destino elegiría, pero eso dejaría los apuros de la selección inglesa de Bellingham, Foden y compañía en estado crítico.