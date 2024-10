En 5 días, Tchouameni y Camavinga se juegan media 24/25 y Mbappé los envía al matadero de Bélgica

No es fácil que suceda, pero desde luego hay posibilidades de que ocurra y eso es algo que tiene en alerta a Francia tras el tropiezo brusco de realidad al que se vio sometida por España en la pasada Eurocopa la finalista del Mundial de 2022 y ganadora planetaria en 2018 (Rusia); estas pasan por no perder ante Bélgica esta noche (20.45, hora española) y desde luego no hacerlo por una diferencia peligrosa (ganador a los belgas 2-0 Parc Olympique Lyonnais, el 9 de septiembre). Para ello, Tchouameni y Camavinga serán capitales.

Dos amigos y centrocampistas destinados a encontrarse en ‘les bleus’ y el Bernabéu

Durante mucho tiempo se habló de que a Didier Deschamps e incluso Carlo Ancelotti no les convencía la posibilidad de formar en el once con los dos jóvenes jugadores franceses como pareja en el doble pivote, algo así como una clase de incompatibilidad que los condicionaba, sobre todo al de Cabinda, por alguna razón que no alcanzamos a saber, el sacrificado entre los dos. Pero eso se acabó, Francia y Real Madrid han de ceder ante lo inevitable, que es que terminen de entenderse y lo harán con choque clave para los primeros y dos encuentros decisivos entre el 22 y el 26 de este mes (Dortmund y Barça) en la temporada 24/25 para los segundos. Y ellos, a su vez, tienen ante los diablos rojos el órdago sobre su mesa: han de tomar el mando que dejó libre otra pareja, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

Tanto tiempo después, la selección gala se ve en una ‘final’ sin alguna (o ambas) de sus dos estrellas, lo cual es un paso hacia lo desconocido. El Principito, retirado ya de la selección, lo verá de ahora en adelante desde el sofá, mientras que el de Bondy ha decidido de común acuerdo (parece ser) con Deschamps un descanso en este parón de cara a lograr alcanzar su mejor versión, ausente desde el torneo continental disputado en Alemania.

Ante la debilísima y muy polémica Israel (1-4), lo de unir a Tchouameni y Camavinga salió bien, con goleada y máximo protagonismo del segundo, que hasta anotó un gol, pero el duelo de esta noche es muy diferente. Bélgica, habitualmente apeada en las grandes citas por Francia, tiene ante sí la opción de, por un lado, vengarse de tantas afrentas y, por otro, dar la vuelta a la tabla de la UEFA Nations League ganado a los franceses, cosa que los llevaría a la segunda plaza (tras Italia), robando el billete de les bleus para los cuartos de la competición. Eso sí, ellos también lo intentarán sin sus dos usuales estrellas, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku.