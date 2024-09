Desastre de Simeone y Koke dispara: durísimo revés de Yamal y Mbappé a Julián, Sorloth y Gallagher

Koke Resurrección, capitán del Atleti, resumió parte del sentir del Atlético de Madrid tras los tres pitidos finales de Vallecas (1-1), pero no el cómputo general de esa sensación, que afecta al Cholo Simeone, que no da con la tecla. Otra vez. Y es que no solo el Barça, que está en un nivel estratosférico dirigido por Lamine Yamal, sino también el Real Madrid, empujado por un gris pero efectivo Kylian Mbappé, meten tierra de por medio con los colchoneros, que se han dejado una porción (veremos de qué magnitud) de LaLiga en apenas seis partidos.

“No hemos estado en el primer tiempo. Nos ha faltado de todo. En el segundo hemos cambiado la imagen. Sabemos la historia del año pasado y tenemos que aprender. No puede ser que salgamos así en el primer tiempo. Hay que cambiar. Ya nos vamos dejando puntos con partidos así”, resumía el capitán en los micrófonos de Movistar tras el choque. Y efectivamente es así: son seis los puntos que separan ya al Atleti del Barça y dos del Madrid. Además, el calendario no ayuda.

"No ganamos por la camiseta. Tenemos que correr todos. Quien no corre no puede jugar".



❗️ El palo de Koke y la respuesta de Simeone.#DeportePlus #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/5M3u1vIeZ3 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 22, 2024

No lo hace porque en los partidos intersemanales, que arrancan este martes, tanto culés como merengues juegan en casa ante rivales asequibles (Getafe y Alavés), choques de los que se puede esperar tres nuevos puntos para sendos equipos, mientras que los atléticos, que se desangraron la pasada temporada lejos del Metropolitano, vuelven a jugar fuera y lo hacen en un campo difícil, Balaídos, y ante un rival en un buen estado de forma, el Celta. Y eso no es todo, de perder más puntos ante los gallegos, justo antes de octubre puede haber caída libre definitiva, ya que el Real Madrid, que sabe que no puede fallar ante este Barça, visita el Metropolitano, el día 29.

Los fichajes no mejoran al equipo

Así, el nivel de exigencia máximo al que sometió el Real Madrid a sus rivales en la 23/24 y el homólogo del Barça en esta campaña hace que al Atleti no le valga con lo que pone. Y no solo eso, con Julián Álvarez, Alexander Sorloth, Conor Gallagher y compañía en sus filas, a los colchoneros les va peor que en la pasada campaña, donde a estas alturas llevaban un punto más en seis partidos (habían ganado todo menos una derrota y un empate): 13 por los 12 acumulados en esta temporada tras esos seis choques (tres victorias y tres empates).