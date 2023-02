Neymar y París echan de menos a Keylor Navas: De Benzema a Coman, un fracaso y un error

La eliminatoria ante el Real Madrid de la 21/22 quizá fue un momento clave en el futuro aciago del PSG en la Champions, básicamente porque ese equipo galo parecía más sólido y firme que el actual, un candidato duro y serio a ganar la orejona, pero entonces Gianluigi Donnarumma la pifió ante Karim Benzema, el Santiago Bernabéu se incendió y los locales se comieron al PSG. Ayer, ante un Bayern superior, otro error del meta italiano, ese que desplazó a Keylor Navas, ahora en el Nottingham Forest, hizo que todo el Parque de los Príncipes se acordara del tiko, seguramente también Neymar Júnior, porque vuelven a asomarse al abismo… por otro fallo increíble.

No fue el mejor partido del brasileño, ni siquiera de un voluntarioso pero falto de acierto Leo Messi, pero todo eso habría quedado en anécdota si el meta no hubiera fallado estrepitosamente en un balón franco -un disparo duro, sí pero sencillo a este nivel- que se tragó el ex del AC Milan para permitir que Coman anotase el único gol del partido (el de Mbappé fue justamente anulado) Y, claro, con los precedentes, las grandes vacas sagradas del vestuario del PSG se acordaron de su anterior socio bajo palos, el costarricense, ese que los llevó a su única final de la Champions League, allá por 2020 donde el verdugo fue precisamente el cuadro bávaro, entonces dirigido por Hansi Flick.

Los mejores, lejos de él

Tengan en cuenta que Donnarumma llegó a París como estrella, con la misión de quitarle el puesto a un guardameta veterano, como era (y es) Navas, pero que había logrado tres Champions League con el Real Madrid y que aún tenía cuerda. Parecía un movimiento inteligente del PSG ya que el azzurro era (y es) joven y llegaba al Parque de los Príncipes con la oportunidad de convertirse en el mejor portero del mundo, sin embargo, ni su día a día sugiere tal cosa ni nadie le tiene ahora en tan alta estima en París tras otro error garrafal que puede costar otra eliminación en octavos al faraónico proyecto francés.

Keylor, por su parte, vive una segunda juventud en la Premier League, en el Nottingham Forest, donde ya ha disputado dos partidos como titular en la Premier League en un equipo que tras una inversión millonaria trata de salir de la zona de peligro de descenso en la liga británica. Muchos ayer en París se acordaron de él, entre ellos su amigo Neymar. No es para menos.