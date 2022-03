No habrá compasión: los motivos del Madrid para destruir al Chelsea

Ya es oficial. El Real Madrid se enfrentará al Chelsea en la próxima fase de la Champions League. Con la liga atada y a la espera de que el FC Barcelona visite este domingo el Bernabéu en el campeonato doméstico, el conjunto de Carlo Ancelotti ha conocido este viernes al que será su próximo rival en su competición por excelencia.

Si algo está claro es que el Madrid no tendrá compasión, ya se sabe que el conjunto blanco, cuando se trata de la Champions, no duda. Da igual el rival, da igual los resultados de la ida y da igual las bajas que haya en el equipo. No perdona y su historial de remontadas es un ejemplo de ello. Son los reyes de la competición y quieren seguir acumulando títulos. Además, el Chelsea fue el equipo que eliminó a los merengues de la Champions en la pasada edición.

Hay que recordar que los de Florentino Pérez están interesados en varios de los jugadores del Chelsea y que los problemas económicos que atraviesan los 'blues' tras las sanciones impuestas al club por culpa del que hasta ahora era su dueño, Román Abramovich, podrían terminar provocando la salida de varios jugadores y facilitándole la gestión al club blanco.

Es decir, el Real Madrid podría desplumar al Chelsea y llevarse a las mejores joyas de su plantilla para armar el esquema para la próxima temporada. No hay que olvidar que no se trata de una operación concreta, el conjunto merengue ha mostrado su interés por Romelu Lukaku, Antonio Rüdiger, Reece James, Azpilicueta, Pulisic...

Resto de cruces en cuartos

Pero este será solo uno de los cuatro partidos que se llevarán a cabo en esta fase. Los otros enfrentamientos en cuartos de final de la Champions League son los siguientes: el Atlético de Madrid se enfrentará a los de Guardiola, mientras que los de Unai Emery se medirán ante el Bayern de Múnich. El último cruce será entre el Benfica y el Liverpool.

Según ha dado a conocer la UEFA, la ida de cuartos de final se jugará el 5 y 6 de abril, mientras que la vuelta será la siguiente semana, a mediados del mes (12 y 13 de abril). Además, el ganador del Atlético de Madrid-City se enfrentará al vencedor del Chelsea-Real Madrid en semifinales.

En concreto, las semifinales serán el 26 y 27 de abril, y la vuelta se disputará el 3 y 4 de mayo. El 28 de mayo a las 21h se celebrará la final en el Stade de France de París.