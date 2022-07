No valían para Xavi y Pochettino y ambos acaban con un ex del Madrid

El fútbol no es siempre justo con algunos futbolistas, si no que se lo digan a Xavi Simons y Luuk De Jong. Ambos jugadores no han podido demostrar toda la calidad que tienen en sus botas por la falta de oportunidades de sus entrenadores, como es el caso del delantero neerlandés que con Koeman si tuvo muchos minutos, pero que después con Xavi Hernández solamente era el jugador que revolucionaba partidos (y donde demostró tener gran capacidad goleadora salvando muchos puntos al equipo blaugrana), o por la gran competencia que existe en la misma posición, como es el caso del centrocampista ex del PSG (donde Neymar, Messi, Di María, Icardi y Mbappé le dejaban casi sin opciones y le cortaban la progresión)

Ambos han decidido emprender una nueva aventura lejos del Parque de los Príncipes y del Camp Nou y el destino los ha juntado en un mismo equipo, el PSV. El conjunto neerlandés tendrá entre sus filas el año que viene a dos jugadores cuyo potencial no ha podido verse demasiado por unas u otras circunstancias.

Ahora, en una liga de menor envergadura, los dos jugadores podrán demostrar todos esos goles y regates y asistencias que en el FC. Barcelona y en el PSG no pudieron por falta de minutos, y además, si todo va según lo previsto, pelear por llegar lo más lejos posible en la Champions League, ya que, el PSV, que quedó segundo en la Eredivisie, disputará la clasificación para La Liga de Campeones y podría tener la opción de entrar en la fase de grupos.

Una competición que conoce de primera mano su entrenador, un ex del Real Madrid que ha anotado en la Champions League nada más y nada menos que 56 goles, Ruud Van Nistelrooy. El ahora entrenador de fútbol y exfutbolista del Manchester United, PSV y Real Madrid, entre otros, vivirá su primera temporada al frente del banquillo neerlandés con los objetivos puesto muy altos, y es que, el PSV se ha reforzado muy bien en lo que llevamos de mercado.

Además de Xavi Simons (gratis) y Luuk de Jong (3 millones de euros), Ruud Van Nistelrooy contará el año que viene con las incorporaciones de Walter Benitez del Niza (gratis), Boy Waterman del Creta (gratis) y Ki-Jana Hoever del Wolverhampton (cedido), todos ellos fichajes de primer nivel para intentar arrebatar el año que viene el título de liga a un Ajax que se espera que sufra una remodelación muy grande este verano. Este PSV tiene muy buena pinta, veremos hasta donde puede llegar.