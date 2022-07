Asensio desafía a Florentino y pierde: nuevo equipo y adiós al Madrid

Marco Asensio termina contrato en junio de 2023 y a día d ehoy su futuro es más incierto que nunca. El atacante balear fue fichado por el Real Madrid en el verano de 2014 por una cifra de 3.7 millones de euros pagados al R.C. D Mallorca, pero no sería hasta la temporada 2016-2017 cuando, tras encadenar dos cesiones, se haría un hueco en el primer equipo del Real Madrid de Zinedine Zidane. Desde entonces han pasado ya 6 temporadas en el conjunto blanco y el internacional español considera que tiene la jerarquía suficiente como para un nuevo contrato acompañado de un aumento salarial.

Según informan fuentes cercanas al jugador blanco, Marco Asensio habría trasladado a Florentino Pérez su deseo de continuar en el Real Madrid, pero que solamente lo haría más allá de 2023 si el nuevo contrato viniese acompañado de un aumento salarial, en concreto, habría solicitado al club un aumento de ficha hasta los 6 millones de euros netos por temporada. Mientras que el club, que también está por la labor de alargar su compromiso con el balear, solamente le ofrece la misma cantidad que percibe ahora, 4 millones de euros, o incluso menos, dado su rendimiento las últimas temporadas.

Es precisamente este desencuentro lo que le está haciendo a Marco Asensio plantearse dejar el conjunto blanco este mismo verano y así irse del Real Madrid dejando dinero en la caja fuerte blanca, pero su traspaso parece más complicado de lo que parece, ya que, las exigencias del balear son las mismas: 6 millones de euros netos, y además, Florentino Pérez no aceptará oferta por él inferiores a los 30 millones de euros.

Existen dos clubes que están muy interesados en el ex del R.C.D. Mallorca. A.C. Milan y Liverpool tienen apuntado el nombre de Marco Asensio en su agenda, pero, al igual que sucede con el Real Madrid, no tienen claro pagar el precio del traspaso y el alto salario por un jugador que, es cierto que su rendimiento ha mejorado con respecto a años anteriores, llegando a ser el tercer máximo goleador del equipo con 10 tanto, pero que en los 3 cursos anteriores no consiguió pasar nunca de los 5 goles en Liga.

Veremos qué acaba sucediendo con él balear, pero lo que está claro es que el desafió salarial a Florentino Pérez no le ha salido bien, ha perdido, y ahora, si quiere lo que persigue tendrá que ser en un nuevo equipo y tendrá que decir adiós al Real Madrid.