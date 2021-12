Novedad crucial: Benzema conoce las vías de Mbappé tras el Madrid-PSG

Karim Benzema y Kylian Mbappé han conectado rápidamente en la Selección francesa de fútbol que ha configurado Didier Deschamps. Se entienden sobre el césped, son los referentes y son ya de facto las estrellas del mejor combinado nacional del planeta de cara a la cita de Qatar -ya que todavía sigue vigente su título en el último Mundial-, por eso el punta del Madrid sabe cuáles son las dos vías de Kylian Mbappé con respecto al Real Madrid; dos conectadas íntimamente con la eliminatoria de octavos de final de la Champions League entre ambos clubs, la entidad merengue y el PSG.

Karim conoce las intenciones de su compatriota, pero sabía que no iba a realizar anuncio público alguno al menos hasta que se asegurara que ambos equipos no competirán por el cetro continental, de modo que ahora solo tiene dos vías posibles: informar de que se va del PSG antes de que acabe la temporada o dejar ir la situación hasta junio y entonces proclamarlo a los cuatro vientos. Por eso el duelo lo condiciona todo.

Y es que nadie puede negar en París que con la inversión realizada este verano y la plantilla existente, el verse contra el Madrid en octavos ha sido un palo duro, básicamente porque consideran al equipo blanco un claro candidato al título que puede dejarles fuera a las primeras de cambio, y con la Ligue 1 prácticamente decidida en diciembre, ¿se imaginan el ambiente en el PSG durante tantos meses por delante si los de Ancelotti los eliminan en marzo?

De modo que, pese a que Mbappé resaltó recientemente en la CNN que no se irá al Madrid en enero, cosa que es cierta, no ha asegurado que no vaya a anunciar su salida al club blanco antes de que acabe el curso, máxime si no tienen ningún título que disputar. De modo que Benzema conoce la verdad y cree que si el PSG cae eliminado en la Liga de Campeones ante el Madrid (algo que puede suceder en tres meses), Mbappé ya no tendrá problemas para comunicar a la opinión pública que se va.