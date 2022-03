Otra vez Carvajal, otra vez Asensio y por fin ‘Carletto’ reaccionó

Dani Carvajal no está viviendo su mejor temporada, algo que ya viene de la anterior, donde vivió un infierno con las lesiones; mientras que Marco Asensio, como os hemos señalado hoy en Don Balón, perdió en la eliminatoria ante el PSG en general pero en el partido de ayer en particular el crédito que se había ganado en LaLiga con sus últimos tres goles. El problema para los dos es que quien más les ha defendido, Carlo Ancelotti, rectificó de su plan inicial, señalándolos y consiguiendo que el equipo cambiará de imagen, actitud y presencia. Y eso lo vio el mundo entero.

Dicho de otra forma, hubo un partido con Carvajal, Asensio y Kroos (que no estaba para jugar y lo hizo por esa tendencia del técnico italiano a variar poco su idea inicial en la cadena de favoritismo) sobre el césped, y otro con Rodrygo, Lucas Vázquez y Eduardo Camavinga, y hay que poner atención a este hecho porque el importante lavado de cara protagonizado por estas tres modificaciones, prometen drásticos movimientos en los onces sucesivos.

Quizá no, pero el Bernabéu presionará para que así sea. Básicamente porque la historia del lateral y sobre todo del volante es la crónica de una espera eterna. El Madrid no ha parado de esperar la mejor versión de Dani Carvajal mientras soporta a un lateral con clara tendencia a la aceleración desmedida y la perdida continua de balones, amén de importantes carencias en el uno contra uno. Aunque quizá la espera más larga y tediosa sea la que protagoniza la grada del coliseo blanco y el Madrid con el ex del Espanyol.

Con Asensio ocurre que se espera que explote ese crack que por ciertas cualidades el zurdo promete ser, mientras los años y las oportunidades de altura, las que marcan la temporada, pasan ante sus ojos, con sucesivas decepciones con él de todo el madridismo. Asensio ha venido jugando bien en LaLiga pero ha estado ausente totalmente en la eliminatoria ante el PSG; es más, Rodrygo y sobre todo Camavinga han demostrado en muchísimos menos minutos más carácter y presencia que él, lo que eleva a debate de estado su continuidad, que no olvidemos pasa una reválida crucial este verano: acaba contrato en 2023 y el próximo mercado puede ser la última gran opción de venderlo por una cantidad importante.