Kylian Mbappé deja tirado al PSG y Ramos, Messi y Neymar se hunden

Poco a poco van llegando las informaciones acerca de la actitud de los máximos gestores del Paris Saint-Germain tras la debacle en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi y Leonardo, al parecer iracundos, bajaron a los vestuarios para intimidar a los árbitros del choque y terminaron haciendo lo propio con trabajadores del Madrid. Sea como fuere, la tensión en el PSG estalló de golpe, básicamente porque el Madrid les eliminó y Kylian Mbappé ayer terminó de tomar su decisión: el proyecto faraónico se desmorona.

La cara del 10 de Les Bleus tras acabar el choque de ayer era un poema y reflejaba una honda decepción, que es la misma que tiene la entidad francesa con el tramo final del choque en general y con los teóricos dos grandes cracks del equipo, Leo Messi y Neymar Júnior (también los que no estuvieron, Sergio Ramos o Georginio Wijnaldum), en particular. La prensa francesa ha sido taxativa con ellos. Pero la frustración de los mandatarios no viene solo dada solo por el traspiés o porque Mbappé haya tomado su decisión, sino por la perspectiva que se avecina.

Leyendo entre líneas, si el PSG quiere luchar por la Champions League (la gran obsesión gala) en el futuro, su gran argumento, por lo visto a lo largo de la temporada y en la tarde noche del coliseo blanco, es Kylian Mbappé, ese que tiene pensado marcharse al final de temporada precisamente al club que los tumbó ayer, el Madrid. De modo que Messi y Neymar han de tirar del carro (a expensas de un gran fichaje), con el riesgo que conlleva tal cosa en base a un jugador, el argentino, que está a años luz de su mejor versión -una que posiblemente, por físico y edad, no regrese- y el brasileño, una bomba de relojería en forma de ausencias, polémicas y lesiones.

De modo que sí, ayer se les fue la Champions a los parisinos, pero también se les va Mbappé, se esfuma su apuesta millonaria de esta temporada, aparece la incertidumbre de un futuro sin el 7 de Bondy y encima han de cabalgar a lomos de dos jugadores con sueldos astronómicos y que, a todas luces, andan lejos de sus grandes momentos de gloria. Por eso la frustración en Al-Khelaïfi y Leonardo, sin ser justificable, es entendible: han fracasado y lo saben.