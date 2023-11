Pánico en el Barça: Laporta y Deco darán la espalda a Xavi si ocurre esto ¡No puede ser, vaya lío!

El Barcelona ha hecho en las dos últimas temporadas dos esfuerzos titánicos, contra natura, para lograr armar desde el ahogo económico justo lo que tiene por nombres y calidad en su plantilla: un equipazo, pero ni con esas es capaz de pasar sin apuros en Champions League, una competición que está castigando a la entidad y especialmente a un Xavi al que Joan Laporta y Deco darán la espalda si ocurre lo que en can Barça nadie desea: un tropiezo ante el Oporto.

#ShakhtarBarca acabó con la victoria del equipo de #Donetsk💙💛 El club que se quedó sin su #DonbasArena e infraestructura deportiva hace 9 años. Pero gracias al apoyo de otras regiones de #Ucrania sigue avanzando como un salmón, contracorriente. Enhorabuena, mineros🇺🇦 pic.twitter.com/qSQCSnmNt8 — Anfisa Motora (@AnfisaMotora) November 7, 2023

En dos temporadas y esta en curso, Xavi ha caído eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones en ambas y en esta, con un grupo sencillísimo para el nivel de la plantilla culé, ya han llegado los problemas, como decía Xavi, “en el peor momento”. La derrota en Hamburgo (ni siquiera jugaba en casa el conjunto ucraniano) ante el Shakthar Donetsk (1-0) iguala en la tabla al equipo portugués con el catalán y deja a los vencedores ayer contra los azulgranas a solo tres puntos de ambas escuadras; luego, el choque entre los dos líderes del grupo en Montjuic es clave.

Al respecto, no se dice, pero se barrunta, si Xavi, que tiene pleno respaldo de la entidad blaugrana, pincha ante el Oporto (no digamos ya si pierde) verá seriamente amenazado su puesto. Así de claro. En el Barça esperan no tener que llegar a ese extremo, pero la derrota frente a los ucranianos ha sembrado de dudas el proyecto, al que le han llovido críticas de todas las esquinas y muchas de ellas señalan directamente a Xavi Hernández.

Tengamos en cuenta que salvo la lesión de Frenkie de Jong, Xavi cuenta con suficientes jugadores como para armar un bloque más que competitivo en un grupo extremadamente sencillo y sin embargo ahora mismo el Barça pende de dos partidos, con sus rivales igualados a ellos o pisándoles los talones, y lo cierto es que no solo la eliminación de octavos acumulará suspicacias con Xavi, quedar segundos de grupo sería catastrófico y un grave perjuicio que apuntaría al técnico catalán como único responsable. Pero es normal, no en vano el Barça lleva dos temporadas y media sin pisar octavos de final, una tercera vez sería inaceptable.