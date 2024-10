PSG cayó ante Arsenal y el culpable será premiado: Luis Enrique y la medida que tomará al respecto

La situación en Paris Saint-Germain pasó de estar tranquilas a descontroladas, Luis Enrique excluyó a Ousmane Dembélé del plantel para encarar el partido contra Arsenal por la Champions League. El técnico había dicho que su decisión se basó en una falta que el francés incurrió, por ende, su exclusión fue justificada, es más, la dirigencia estuvo de acuerdo con la decisión del DT. Sin embargo, no se esperó que los parisinos caigan en Londres y por un resultado que dejó mucho que desear.

El efecto Dembélé parece haber dejado secuelas negativas, el equipo de alguna forma se descompuso y Luis Enrique cuidó ante todo sus principios como técnico. No obstante, en las últimas horas se reportó que el extremo del PSG ya se habría acercado a Luis Enrique para pedirle las disculpas respectivas, cosa que el entrenador esperaba que sucediera. Ahora, dependerá del coach si confía en su jugador y lo hace jugar en la Ligue 1, y si es que resulta exitoso, en el siguiente duelo por Champions.

La caída del PSG

Al Paris Saint-Germain se le ha complicado la Champions League más de la cuenta, Luis Enrique presenció cómo su equipo cayó por 0-2 ante Arsenal. Los de Londres se llevaron una cómoda victoria tras las anotaciones de Kai Havertz y Bukayo Saka. En esta ocasión, el elenco parisino no contó con Dembélé, separado por indisciplina y que además le hizo falta al club francés.

Luis Enrique sacó a Dembélé

La noticia trascendió en la prensa francesa cuando la lista para el partido frente a Arsenal no tenía a uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel. Luis Enrique, fiel a su estilo, dio una justificación sobre la exclusión del delantero. En líneas generales, se debió a una falta que el atacante cometió y dijo el DT que si no está preparado para una semana clave como esta no debería estar.

Las disculpas del francés

Luis Enrique tuvo el respaldo del director deportivo, del presidente y del club en general de dejar afuera a Dembélé, y el riesgo era perder ofensiva y así sucedió. Ahora, el periodista Fabrizio Romano apuntó que todo quedará allí y el ex Barcelona volverá a unirse a sus compañeros luego de que este le pidiera disculpas al estratega. Se presume que estará contra Niza por la Ligue 1.