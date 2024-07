Ratcliffe y Al-Khelaïfi caen en la trampa de Florentino Pérez y Kylian Mbappé: ni con el OK de 50M

Suele decirse que un jugador, máxime si hablamos del primer nivel del fútbol mundial, termina jugando donde quiere, donde desea, y eso es lo que parece que puede terminar sucediendo con un futbolista al que quieren fichar Manchester United y Paris Saint-Germain, además del Real Madrid, pero que ha decidido unirse a la causa de Florentino Pérez y Kylian Mbappé en el club del Santiago Bernabéu, para desgracia de su equipo.

Una respuesta afirmativa vacía

Que el United persigue un recambio para Raphael Varane, entre otras bajas en el equipo red devil, y que Matthijs De Ligt, Saliba y Leny Yoro están en la agenda red devil es un hecho, tanto que se ha publicado como el club de este último, el Lille, habría dado su beneplácito para vender al central francés de 18 años por 50 millones de euros, sin embargo el jugador galo tiene otros planes, otros muy concretos.

El PSG ya se echa a un lado, como el Liverpool antes que ellos

Decían en Inglaterra que el Liverpool, fuertemente relacionado con Yoro, se echó para atrás en la operación cuando supo del deseo del jugador de vestirse de blanco, si no es en esta temporada que está por empezar, en la siguiente. Al PSG le pasó lo mismo poco después, y ahora el United, que ha llegado a un acuerdo más beneficioso para el LOSC económicamente hablando del que le propone el Real Madrid, se topa con la realidad: el crack se niega a marcharse a Old Trafford.

O más concretamente deberíamos decir que se niega a vestirse de diablo ojo porque quiere hacerlo de blanco y todo hace indicar que eso sucederá más tarde o más pronto en este mismo mercado de fichajes veraniego. Ratcliffe había dado su OK para ofrecer esos 50M a un Lille que ha aceptado, pero el jugador acaba contrato en 2025 y desde enero puede negociar con quien desee, no va a renovar y quiere jugar en el Madrid, de modo que para el Lille no va a quedar otra que ir a la baja por Yoro sobre los 35-40 kilos que oferta el Madrid.