El probable heredero Messi y el deseo de Barça y Bayern ya advierten a Luis de la Fuente y España

Tras la exhibición de España ante Francia, donde hubo suspense debido a la capacidad casi única de los galos de crear peligro de la nada, en el otro lado del cuadro se busca al otro finalista entre dos eternos aspirantes, entre el que puede ser ‘el elegido’ tras Leo Messi y a la perla que dejó ir el Barça desde La Masia y que ahora lucha por recuperar la entidad culé, como un Bayern que suplica al PSG su fichaje. Hablamos de Inglaterra y Países Bajos, de Bellingham y Xavi Simons, entre otros.

Inglaterra no es Francia. Quizá la propuesta de los three lions es de una talla impropia para tamaño cartel de talentos que posee, pero eso no significa que no sea un equipo efectivo y construido con un claro objetivo. Decimos que los ingleses no son les bleus porque el equipo de Deschamps opera de forma caótica y supera fases y fases a lo largo de los años (ayer no lo hizo) por su puro talento; el equipo de Southgate tiene más orden y sobre todo pegada, por raro que parezca.

Por el Oro solo puede quedar uno

Cuando se iniciaron la Eurocopa y la Copa América, Vinicius, Bellingham y Mbappé eran los tres claros favoritos al Balón de Oro y si a día de hoy siguen siéndolo, solo el inglés puede seguir engordando su vitrina a nivel colectivo, lo que le convertiría en más favorito al galardón individual por delante de brasileño y el francés, más si cabe ante el mal torneo de los otros dos y siempre que el jugador del Madrid siga teniendo un peso diferencial en su equipo.

Enfrente está otro aspirante, una selección Orange maltratada por el palmarés, que históricamente ha tenido enormes equipos, incluso ha jugador a gran nivel, pero al que los trofeos le son esquivos. Precisamente este equipo de Koeman, con muchísima menos clase que otras Naranjas Mecánicas, tiene ante sí la oportunidad de meterse en otra final, y en ello será clave un Xavi Simons que es junto a Cody Gakpo de lo más acentuable de un equipo más efectivo que brillante.