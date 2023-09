Rechazado en Madrid como socio de Vinicius por Karim Benzema: nueva amenaza por la Champions League

Pese a que sus primeros pasos en el Bayern de Múnich no fueron los mejores, Harry Kane ya comienza a dar miedo a toda Europa. El goleador inglés había estado toda su carrera sumido en la mediocridad de un Tottenham que, pese a un año mágico en el que llegaron a la final de Champions, nunca fue capaz de armar un gran equipo alrededor de un Kane, pero en Baviera sí que se ha encontrado con un ecosistema hecho para tocar metal por primera vez en su carrera.

Los inicios del inglés no han sido nada sencillos, tras perder la Supercopa de Alemania, Kane comenzó con serias dudas en su camino en Múnich. Sin embargo, fue comenzar la Bundesliga y todo cambió para HurriKane, que comenzó a ver la portería enorme y a marcar como siempre ha sido habitual para él.

Sin embargo, ha sido este fin de semana cuando el VFL Bochum ha visto la versión definitiva del inglés, tres goles y dos asistencias para un Kane que ha dado un recital de recursos ofensivos, mostrando por qué es uno de los mejores del mundo, sabiendo siempre donde estar, asistiendo como un centrocampista, marcando de penalti y rematando como el killer que es. Un delantero total que encumbra a un equipo que está listo para competir por todo gracias a sus ocho goles en siete partidos.

