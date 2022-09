Rüdiger abre un cisma en Madrid, OK de Ancelotti: se carga al favorito

Esta noche, a las 21.00 horas, el Real Madrid afronta un nuevo compromiso en la presente edición de la Champions League. Tras estrenar su casillero de victorias en Celtic Park, haciéndolo además de forma sumamente autoritaria (0-3), los blancos reciben al Leipzig en el Bernabéu, pero este encuentro tiene muchos más alicientes que simplemente ganar los tres puntos.

Las ausencias de Karim Benzema y de Éder Militão por no estar en plenas condiciones físicas (ninguno de ellos ha entrado en la convocatoria para el partido) obliga al técnico italiano a utilizar un nuevo ‘11’ que, no obstante, podría tener más trasfondo del aparente. Es cierto que la titularidad e importancia del delantero francés en Madrid no admite dudas, pero con Militão no ocurre lo mismo.

A pesar de ser uno de los jugadores favoritos de Ancelotti durante la campaña precedente, el fichaje de Antonio Rüdiger ha puesto en jaque tanto al central brasileño como a otros estandartes de la zaga como son David Alaba y Ferland Mendy. No obstante, es Militão el que no podrá intervenir esta noche en el encuentro europeo y eso dará alas a que el berlinés, si logra cuajar una buena actuación, pueda comenzar a ser más importante en los planes de ‘Carletto’, quien estará muy pendiente de lo que acontezca esta noche en el feudo merengue.

Ya en sus primeras apariciones con la camiseta blanca el central alemán de 29 años ha dejado patente su gran elenco de cualidades defensivas, destacando por encima de ellas su contundencia para desbaratar las ofensivas rivales y su solidez en el juego aéreo, pero más allá de ello también ha manifestado una capacidad innata para liderar el entramado defensivo.

Es cierto que el rendimiento de los tres jugadores mencionados ha sido igualmente destacable en estos primeros compases del curso, pero la llegada de Rüdiger ha puesto patas arriba alos planes de Ancelotti y eso podría derivar en un giro de guion brusco en su ‘11’ de favoritos.

Es más, el alemán tendrá una gran oportunidad hoy en sustitución de Militão, pero Alaba y Mendy también están en alerta ya que, por un lado, Rüdiger podría actuar como central izquierdo o, en caso de que lo estime oportuno Ancelotti, el austriaco relegaría al francés como lateral, dejando a este último sin sitio en el esquema titular.

Sea quien sea finalmente el gran afectado, 'Carletto' cada vez está más cerca de cargarse a uno de sus favoritos en la campaña enterior.