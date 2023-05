Rüdiger, como Militao con Zidane: Guardiola solo ve una vía y Ancelotti esconde el as anti-Haaland

Cuando Carlo Ancelotti decidió en rueda de prensa confirmar la titularidad de Antonio Rüdiger en el Etihad Stadium ante el Manchester City lanzó dos mensajes: uno a Guardiola, asegurándole que su plan de la ida es válido y suficiente para anular a Haaland y pasar de ronda, pero también dejando abierta la opción a una modificación de su esquema, duda que tendrán los ingleses hasta el principio del partido. Otro a Eder Militao, el teórico titular junto a David Alaba que pierde el puesto en el once del Real Madrid ante el germano. Hay más lecturas, pero parecen o poco probables o segundas opciones.

¿Por qué cambiar lo que funciona?

Es verdad que para Carlo Ancelotti, Militao es su mejor central en el cómputo general de habilidades, sin embargo, eso no lo convierte ahora mismo en el mejor central contra el City. Rüdiger es menos limpio en la salida de balón que el brasileño, también es menos rápido en espacios abiertos y más lento en el enfrentamiento directo en el uno contra uno, aunque eso no quita para que, según Carletto, sea mejor que el segundo para cubrir a Haaland, que tiene otras habilidades. Ya que Rüdiger, por el contrario, es más corpulento, arriesga menos y es más especialista en el marcaje de hombres que fijan centrales. También es más veterano y sabe como intimidar al noruego e incluso sacarlo del partido. Unido a todo ello, ha coincidido de cara a la eliminatoria que Militao no pasaba por su mejor momento y Rüdiger se ha ganado el puesto en la ida, por lo que Carletto trata de ser justo… y eficiente. Simplemente, cree que Rüdiger es mejor elección contra Haaland.

¿Modificación del esquema? No lo creemos

Hay otra opción, jugar con 3 centrales. Ya en su día Zinedine Zidane trató de hacer este cambio de esquema ante el Chelsea, pero le salió rana. Hablamos de un cambio que, además de favorecer que Ancelotti no tenga que elegir entre Militao y Rüdiger, también es más favorable a este último por sus características, por liberar al germano de la marca y verse flanqueado por dos zagueros y dos carrileros largos, pero entonces Carletto debería renunciara a su tridente y, por tanto, a Rodrygo Goes, por lo tanto, es más que improbable tal interpretación del partido.

Lo que sí tiene registrado Carletto es el cambio del brasileño si el germano se carga con una amarilla o el partido se les pone favorable y cambia hacia un intercambio de golpes, con Julián Álvarez de revulsivo; en tal caso, Militao estará preparado.

Como ven, Rüdiger puede ganarle al sudamericano la partida en el tramo decisivo y por una caída de este, tal y como entró en el once con Zidane el mismo Militao, que se aprovechó en su día de la caída de Ramos y Varane en aquel Real Madrid.