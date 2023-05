Benzema crea dudas a Florentino, que varía el plan: Endrick, condicionado y nuevo 9 de oro en camino

El Real Madrid hasta la fecha había vivido la situación del gol y la delantera (pese a Mariano Díaz y Eden Hazard, que ni cuentan ni se les espera) con relativa calma, la que le otorgaba un Karim Benzema clave, un Vinicius Júnior a nivel de estrella mundial y un Rodrygo Goes convertido en proyecto de jugador top. También ayuda el aporte de Marco Asensio. Sin embargo, la edad, las lesiones y el rendimiento del francés han hecho que Florentino Pérez tenga que reconfigurar su planificación, que ya es nueva y ha comenzado a dar sus primeros pasos.

El futuro listo, pero debe haber certezas

El futuro ya está firmado y en camino, se llama Endrick y aterrizará en el Santiago Bernabéu en la campaña 24/25, es decir, dentro de toda una temporada más, pero esa fecha de llegada de la joven perla brasileña (que a buen seguro que marca el final de la era de Benzema, a lo que se une el hecho de que por entonces también se habrá acabado el suplicio que conforman Mariano y Hazard -uno, el primero, se irá gratis este verano; el otro lo hará, por la misma vía, en el verano siguiente) al coliseo blanco se entrelaza con las urgencias presentes y, a su vez, deshace el Madrid actual y conforma un nuevo orden.

Más que el francés, el noruego

Y en medio se viene hablando que Kylian Mbappé está de nuevo en la agenda del Real Madrid fruto principalmente del mismo jugador galo y su entorno, que miran a 2024 como la fecha de finalización de su etapa en París, sin embargo el Madrid ya observar esa vía con disimulo, con incredulidad, fijando más bien sus miras en otro crack, el delantero que tendrá enfrente este miércoles en el Etihad Stadium (21.00, hora española), nueve referencia del Manchester City que comanda Pep Guardiola, que no es otro que Erling Haaland.

Dicho lo cual, el Madrid se ha convencido de que sin Benzema -y, por ende, sin Mariano y Hazard- ya con Endrick en sus filas, la guinda del pastel para esa 24/25, para arrancar el nuevo proyecto con la juventud por bandera pero siendo esta apuesta de primer orden, Haaland ha de ser el referente. Es más, la idea del crack no está desligada de ello, de ahí que introdujera una cláusula anti Premier de salida del City: en algún momento buscará nuevos retos y estos pasan por el Santiago Bernabéu. A su debido tiempo, Benzema debe dar paso a Endrick y sobre todo Haaland.

Ahora bien…

La duda de Florentino, que en este sentido ya es confirmación, es si fichar algo para la temporada que viene, cuando el brasileño y el escandinavo no sean más que un esbozo. Lógicamente firmar un Firmino o Sadio Mané, jugadores de los que se habla, por dos temporadas condicionaría a Endrick, que con el hipotético fichaje de Haaland en 2024 pasaría a ser el tercer delantero. Pero claro, es evidente que los blancos no pueden tirar toda la 23/24 solo con Benzema, al que las fuerzas ya no le dan para tanto. Como ven, la duda es razonable porque la delantera flaquea.