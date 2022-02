Sergio Ramos apunta al Real Madrid, Ancelotti cambia sus planes

Uno de los partidos más interesantes de los octavos de final de la Champions League es sin duda alguna el que enfrenta al Real Madrid contra el Paris Saint Germain. El ganador de 13 Copas de Europa se enfrenta al todopoderoso proyecto que Nasser al Khelafi formó el pasado verano. Lionel Messi, Donnarumma, Wijnaldum, Achraf y Sergio Ramos aterrizaban en la capital francesa para reforzar a una plantilla que antes de su llegada ya era temida por la cantidad de estrellas que había en el vestuario. A los Neymar, Di María, Mbappé, Icardi, Gueye, Marquinhos o Keylor Navas se les unían ahora quizás los mejores futbolistas en su posición en ese momento, todo con tal de conseguir la ansiada Champions League.

El partido de ida será muy especial para varios jugadores. Messi se enfrentará por primera vez al Real Madrid vistiendo una camiseta diferente a la del FC. Barcelona, todos los focos estarán puestos en la actuación que Mbappé realice durante toda la eliminatoria ante el que probablemente sea su próximo equipo. Pero sin duda alguna, el jugador que más emociones sentirá el próximo 15 de febrero será Sergio Ramos.

Es cierto que el comienzo del español en el PSG no ha sido el mejor. Se lesionó en la derrota del Real Madrid por 0-2 ante el Chelsea y no pudo debutar con su nuevo equipo hasta 5 meses después en la victoria por 1-3 ante el St. Etienne, donde volvió a lesionarse. Reapareció ante en Liga ante el Lorient desde el banquillo y fue expulsado por una doble amarilla en 4 minutos. Y ya completamente recuperado de sus problemas físicas y tras su ausencia ante el Vannes por la sanción, contra uno de los rivales más duros de la Ligue 1, el Olympique de Lyon, el camero no disputó ni un solo minuto. Una jornada después, ante el Brest salió desde el banquillo para disputar 19 minutos, hasta que por fin fue titular en la victoria de los locales por 4-0 donde el central además anotó un gol.

Pero Sergio Ramos parece estar viendo la luz al final del túnel y poco a poco va entrando jornada tras jornada en los planes del argentino, cogiendo forma, demostrando jerarquía y toda la experiencia acumulada durante tantos años en el en Santiago Bernabéu. Una última lesión de última hora ha retrasado un poco su vuelta al 100%, pero todo apunta a que podrá estar ante los blancos.

A tan solo dos del choque el zaguero ya mira con ilusión el que será su primer enfrentamiento ante el Real Madrid. Su casi completa recuperación y sus últimas actuaciones avisan a Carlo Ancelotti y a Florentino Pérez de que, si tiene la oportunidad de marcarles un gol en el minuto 93 y eliminarles, lo hará. Esto hace que el técnico italiano cambie sus planes con respecto a la palnificación del partido, ya que, con el actual estado de forma de Isco y Asensio, quizás sea más partidario de incluir a uno de los dos españoles en detrimento de Rodrygo puesto que conocen más al camero que el brasileño.