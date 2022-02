El Madrid encuentra recambio para Toni Kroos y cuesta 80 millones

El Real Madrid lleva detrás de Milinkovic-Savic desde hace bastante tiempo. Florentino Pérez quiso fichar al jugador en el verano de 2018 tras el espectacular Mundial de Rusia que el serbio hizo con su selección, pero por aquel entonces La Lazio no tenía intención alguna de negociar y así se lo hizo saber al conjunto blanco, tasó al jugador en 120 millones de euros y si no pagaban esa cantidad el jugar no saldría de Italia.

Tras la negativa del equipo romano de traspaso parecía que el futuro de Milinkovic-Savic no pasaría por jugar en el Bernabéu, pero según las últimas informaciones del diario El Nacional el centrocampista volvería a estar en la órbita de la entidad madridista. Desde aquel verano de 2018 el rendimiento del jugador fue apagándose poco a poco hasta este año, donde ha recuperado su mejor versión y el Real Madrid no quiere volver a dejar escapar la oportunidad.

Toni Kroos necesita un recambio, ya tiene 32 años y aunque puede seguir jugando todos lo partidos, un descanso para coger aire nunca viene mal y el Real Madrid le busca un sustituto de garantías para que su ausencia en el terreno de juego no se note tanto como sucede actualmente cuando el alemán no está en el campo. Por ello, Florentino Pérez ha vuelto a activar la opción Milinkovic-Savic.

El precio que esta vez ha puesto La Lazio por su traspaso es el de 80 millones de euros, pero desde Valdebebas esperan poder negociar hasta llegar a la cantidad de 60 millones. Actualmente lleva anotados 8 goles y repartidas otras 8 asistencia en la Seria A. Números muy a tener en cuenta para tratarse de un mediocentro. Además, otro argumento a favor para pensar es la sexta posición que a día de hoy ocupa su equipo en la clasificación, ya que su objetivo es jugar la Champions League.

El Real Madrid tantea otras opciones si la de serbio falla. Youri Tielemans del Leicester City también está siendo seguido por los ojeadores madridistas. Los informes son muy positivos, pero el conjunto blanco no es el único interesado en su contratación, Arsenal, Tottenham y Newcastle también están pendientes de lo que suceda alrededor del belga.