Simeone ilusiona a Griezmann con un socio de México para olvidar a Morata y que enamora a Arteta

Tras la eliminación del Atlético de Madrid en Liga de Campeones a manos del Borussia Dortmund, el conjunto de Diego Simeone ya ha comenzado a pensar en la plantilla de la siguiente temporada, en la cual, como ya os contamos recientemente en Don Balón, Álvaro Morata se presenta como una importante duda por su falta de acierto cuando el balón quema.

Ante esta situación, el conjunto colchonero ya se ha comenzado a mover en el mercado en busca de soluciones para la posición de delantero centro, para la cual, según la información de Récord, habrían elegido al goleador mexicano del Feyenoord, Santiago Giménez, como recambio de Morata y nuevo socio de Antoine Griezmann para la delantera rojiblanca.

Un ‘killer’ de 21 goles 45 millones

La realidad es que en las últimas dos temporadas, Santiago Giménez ha crecido de forma considerable. El goleador mexicano es uno de los jugadores más interesantes de la liga de Países Bajos, donde esta temporada ya ha sido capaz de sumar 21 goles y 5 asistencias, siendo clave para que su Feyenoord tenga opciones muy reales de estar en Champions la próxima campaña.

Por otro lado, el Atleti no está solo en la puja por Giménez. Y es que, el Arsenal de Mikel Arteta y la Juventus también han mostrado interés en el goleador de 23 años. Además, teniendo contrato hasta 2027, el conjunto neerlandés no tendrá ninguna necesidad de reducir sus pretensiones económicas por un jugador al que se le caen los goles y que ya tiene varios pretendientes. De este modo, con un valor de 45M en Transfermarkt, parece evidente que su salida no será nada barata.

Sin embargo, si hay algo que juega a favor de Simeone es el hecho que, tal como afirman en México, Giménez tiene un importante deseo de jugar en LaLiga por delante de cualquier otra competición, de modo que, ante una posible guerra de pujas entre Atleti, Arsenal y Juventus, los colchoneros partirían con una importante ventaja a la hora de convencer al mexicano, cuya preferencia no sería otra que competir al lado de Griezmann siendo el relevo de un Álvaro Morata al que ya se le agotaron las oportunidades.