Esta de Simeone y Cerezo no la esperaban ni João ni Griezmann: 24 años y un ex del Barça, al Atleti

Si bien es cierto que la operación que llevó a cabo en su día el FC Barcelona y que ahora entra de lleno en el mercado estival del Atlético de Madrid, no le costó a los culés más que una suma simbólica, quizá las pocas oportunidades de qué gozó y su nivel fueron subestimados en can Barça, como demuestra el jugador en la Ligue 1 a sus 24; no en vano, antes del Atleti, los mismos culés o el United se han puesto tras su pista.

Tras superar varias cesiones en Schalke 04, Benfica y ahora en el Niza, donde se ha quedado precisamente procedente de un Barça que solo recibió 8,5M por él, lo cierto es que Jean Clean-Todibo no es solo uno de los mejores centrales de Francia, sino uno de los más completos de Europa, de ahí el interés de muchos equipos en él; de ahí que Simeone y Enrique Cerezo traten de adelantar a culés y red devils por él. Ni que decir tiene que Antoine Griezmann, excompañero suyo en el Barça y compatriota, estará encantado.

Y pueden conseguirlo, para celebración de El Principito.

Ha sido el informador Santi Aouna quien ha recalcado que el Atleti está bien posicionado en la carrera por hacerse con el defensor y, según hemos podido saber, posee armas suficientes para lograr su fichaje.

De momento el Atleti es un club que puede ofrecer mejoras deportivas que el Manchester United -el cual, además, está adelantando esfuerzos por Jarrad Branthwaite- no puede asegurar al jugador galo, como por ejemplo ser titularísimo y jugar la Champions League (lo tiene en su mano), además de la nueva competición de la FIFA, el Mundial destinado a los clubs. Y eso es más de lo que puede ofrecer un Barça que no estará en este último torneo, no le puede garantizar la titularidad y del que el futbolista no tiene un buen recuerdo.

Pero es que el Atleti, que en lo que se refiere al Barça tiene contactos por João Félix, debe hacer un fichaje importante en defensa a tenor de los problemas de esta temporada, siendo Todibo una garantía.