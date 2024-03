Su fichaje provocará una guerra entre Guardiola, Laporta y Luis Enrique: en 2025 saldría gratis

Uno de los grandes nombres del próximo mercado de fichajes será el de Joshua Kimmich, el mediocentro alemán sigue sin renovar su contrato y gigantes europeos como Barça, Manchester City o PSG, hace tiempo que le tiene echado el ojo. En este sentido, como consecuencia al hecho que el Bayern de Múnich se haya mostrado reticente a su venta, parece que el jugador alemán tiene un nuevo plan entre manos para poder salir al club que desee.

Con su contrato finalizando en 2025, parecería evidente que el Bayern esté dándolo todo para prolongar la vinculación de Kimmich con el club de su vida, algo que no parece estar sucediendo, según afirmó el propio jugador en zona mixta tras su último partido: “Mi situación está muy clara. Todavía me queda un año de contrato y nadie me ha hablado todavía, por eso estoy tranquilo”.

¿Continuidad en Múnich o salida gratis en 2025?

Con las palabras de Joshua Kimmich se entiende que el alemán no tiene intención de abandonar el Allianz Arena en el próximo mercado de fichajes, de modo que, si todo sigue su curso, el germano tendría la oportunidad de abandonar el Bayern a coste cero en 2025 y rumbo al club que él decida sin depender de que el conjunto bávaro acepte, o no cualquier oferta.

Ante esta situación, la guerra no llegaría en este mercado, sino que lo haría en 2025, donde Laporta se enfrentará a Guardiola y Luis Enrique para hacerse con la que será, presumiblemente, una de las mayores gangas de ese mercado de fichajes.

El alemán llegaría a la ventana de traspasos de 2025 con 30 años y con la posibilidad de dar un giro radical a su carrera cuando todavía esté a su mejor nivel, tanto físico como en cuanto a experiencia.

Así pues, Barça, City y PSG ya se pueden ir preparando para lanzarse con todo a por el fichaje de Joshua Kimmich, una incorporación que todavía tardará, pero que tendrá el potencial de cambiar el destino de dichos equipos.