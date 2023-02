Tchouameni, Benzema y Luis Díaz marcan el futuro del Real Madrid y Liverpool en la Champions

Liverpool y Real Madrid se vuelven a ver las caras en Europa tras protagonizar la última final de la Champions League celebrada en París y ambos conjuntos lo hacen con varios hándicaps abiertos en modo de lesiones de sus hombres más importantes.

Por parte del conjunto español, Carlo Ancelotti haya oficializado las ausencias de Toni Kroos, Ferland Mendy y Aurélien Tchouameni, tres hombres muy importantes para el técnico durante los primeros meses del curso que ahora, por culpa de sus problemas físicos y de la irrupción de Ceballos y Camavinga, han perdido peso en el equipo. No obstante, tanto el alemán como ambos jugadores franceses, a pesar de la juventud del ex del Mónaco, ya saben lo que es disputar encuentros tan exigentes como el que se vivirá esta noche en Anfield y no contar con ellos supone todo un contratiempo para el entrenador italiano.

Además, cabe señalar que Karim Benzema también llega mermado físicamente el choque y, aunque el francés se postula como titular en el feudo inglés, su estado genera muchas dudas por la responsabilidad tan alta que tiene en el Real Madrid, especialmente mirando al apartado goleador.

Jürgen Klopp, también en apuros

En el otro lado de la balanza se encuentra un Liverpool que está cuajando una temporada muy complicada ya que las continuas lesiones de las piezas clave de Jürgen Klopp han impedido al equipo encadenar una dinámica gratificante en cuanto a resultados y sensaciones y, entre otros efectos, esto provoca que los reds ni siquiera estén situados entre los cuatro primeros clasificados en la Premier League.

Es más, si Ancelotti tiene que lidiar con las bajas de Tchouameni, Mendy y Kroos, Klopp también cuenta con varios futbolistas en el dique seco que no estarán a su disposición para el partido de esta noche: Thiago Alcántara, Ibrahima Konaté y la ya conocida de Luis Díaz, un hombre que disputó su último encuentro con el equipo el pasado 9 de octubre de 2022, una cita que el Liverpool perdió ante el Arsenal.