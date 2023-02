Rodrygo y Modric crecen ante el Al-Ahly, pero surgen 2 problemas más: ahora, a contrarreloj

El Real Madrid volvió a salir indemne de otro envite en esta larga y complicada temporada, ayer ante el Al-Ahly en la semifinal del Mundial de Clubes (1-4), y sí, el club blanco tenía numerosas y significativas bajas, pero de nuevo volvieron a surgir signos de flaquezas tácticas, anímicas y físicas que son alarmantes. Y eso que Rodrygo y Luka Modric crecieron, aunque hubo otras caídas que preocupan dos concretamente.

Una, que es en la que se van fijando los focos de cara a las renovaciones de la temporada 23/24, es Toni Kroos, que estuvo correcto, preciso, pero al que la compañía de Aurèlian Tchouameni no reconforta. El alemán, que fue uno de los que no se desgastó en el Mundial de Qatar, no está para esfuerzos mantenidos tan evidentes, donde el equipo cada vez se parte más, es más fácil atacarlo, y eso empaña al francés y al germano a partes iguales.

Ayer el equipo egipcio fue capaz en todo momento de poner en apuros al Madrid con un juego directo y vertical. Los enormes espacios aparecidos en la medular, precisamente por los que se quejaba continuamente Kroos, son una tumba para el Madrid; si no lo fueron en suelo marroquí fue por la tibieza del contrincante. Y lo que es peor, no se corrigen, van a más. Ayer apareció la pegada en Marruecos, también fruto de las facilidades en defensa del adversario, sin embargo ciertas concesiones corren el riesgo de normalizarse y eso en Champions, Copa del Rey o LaLiga suele ser mortal. Camavinga, la mayor certeza en los últimos partidos, ante los egipcios hizo agua fruto de esa exposición continua a los extremos rivales cuando el carrilero, que no lo es, no recibe ayuda de los mediocampistas. Un aviso, desde luego.



Dos buenas noticias

No fue el mejor partido de Rodrygo Goes y Luka Modric, pero tampoco resultó el peor, es más, por momentos cosieron al equipo y llevaron peligro a la portería rival. Modric incluso creció más al lado de uno de los mejores jugadores del Madrid en 2023, que no fue titular, como es Dani Ceballos, y no tanto al lado de Kroos y Tchouameni. Igual por ahí tiene algo que ganar Ancelotti. Asimismo, Rodrygo sigue siendo ese jugador móvil, aparente y creativo que 'tiene que jugar sí o sí'.

En definitiva, el Madrid jugará otra final y puede que gane otro título, pero sigue sin disipar dudas tácticas, anímicas y físicas.