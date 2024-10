Triunfó con Guardiola, aplastó a Lucho, pirra a Xabi Alonso y dijo no al Barça: el tapado, desatado

Manchester City y Real Madrid, pese a todo y todos, siguen siendo considerados los máximos favoritos a llevarse esta edición de la Liga de Campeones, lo cual no sorprende, ya que ambos se han repartido el título las tres últimas temporadas y cuentan con plantillas excepcionales, ahora bien, no son los únicos a los que se ve como candidatos sólidos a levantar la orejona.

El Arsenal es ese ‘otro’ elemento a tener en cuenta en esta Liga de Campeones. Sin duda. Prueba de ello fue su exhibición ante el primer gran rival en la competición, el PSG, al que ganó y pudo golear. Y de la victoria por aplastamiento de Arteta y sus pupilos ante Luis Enrique y los suyos, a sus otros rivales, que se cuentan entre los amigos y hasta maestros, como Xabi Alonso y Pep Guardiola. Pues bien, ambos ven a los gunners como un candidato muy claro a ser campeón.

Making our mark in the Champions League ✨ pic.twitter.com/9IVG93mM1P