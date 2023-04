Tuchel elige la estrella que hará olvidar a Lewandowski: Al-Khelaïfi pierde el socio de Mbappé

En el Bayern de Múnich quedaron huérfanos de gol después de la inesperada y dolorasa salida de Robert Lewandowski al Barça. El conjunto bávaro fichó a Sadio Mané como respuesta, pero el senegalés no tiene suficiente pegada como para hacer olvidar a la leyenda polaca. En este sentido, Thomas Tuchel tiene claro que quiere un gran delantero para la próxima temporada y según cuenta Sky, el elegido no es otro que Victor Osimhen, estrella del Nápoles y pretendido por todos los gigantes del continente.

El goleador nigeriano está siendo, junto a Kvaratskhelia el mejor jugador del conjunto napolitano. Siendo gran responsable de que los suyos lideren la Serie A con 19 puntos de ventaja sobre la Lazio. Osimhen ya suma 25 goles y 5 asistencias en los 29 partidos que ha disputado en la presente temporada, lo cual lo ha convertido en uno de los mejores del mundo en su puesto. A sus 24 años ya es considerado una estrella mundial y sacarlo de Italia será caro y muy complicado.

Por su parte, el Bayern está muy necesitado de goleadores. Sadio Mané no ha respondido a las expectativas y Choupo-Moting, pese a estar marcando goles, no es un jugador en el que un club como el Bayern pueda depositar sus esperanzas. Es por ello que Tuchel ha pedido a Oliver Kahn el fichaje de un crack como Osimhen, cuyo valor de mercado ya es de 100 millones de euros, esto sumado a que no termina contrato hasta 2025 hace que su fichaje en este próximo mercado sea toda una quimera.

Cabe destacar que el Bayern no estará solo en la puja por el nigeriano. PSG y Manchester United ya han mostrado interés en el futbolista y no quieren perderse a un jugador que apunta a dominar los ránquines de la Bota de Oro junto a Erling Haaland y a Kylian Mbappé.

Así pues, si Thomas Tuchel quiere hacerse con un gran goleador como Victor Osimhen en este próximo mercado, sabe que deberá hacer una inversión muy importante, algo a lo que el Bayern de Múnich no está muy acostumbrado a hacer.