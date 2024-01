Tuchel y Arteta le ofrecen sentar a Rodri en La Roja: adiós al deseo Nº1 de Xavi que acobarda al PSG

En Alemania e Inglaterra lo tienen claro: tanto Thomas Tuchel como Mikel Arteta quieren al centrocampista fijo con Luis de la Fuente en España, y no solo eso, es una carrera entre tres (si incluimos en ella la posibilidad de que su equipo actual lo conserve) en la que no está un FC Barcelona que anhelaba hacerse con un jugador fuera de sus posibilidades económicas. Y es que hablamos de todo un posible verdugo del Paris Saint-Germain; uno de los mejores en su puesto.

Martin Zubimendi: Bayern terrified Arsenal will steal 'no.1 target' from them https://t.co/56iobGygic