Tumbó a Guti y Figo, peor pesadilla que Xavi y Messi y acusa al Madrid por el otro galáctico 24/25

Si el Barça es el enemigo directo del Real Madrid en el entorno de LaLiga, en Europa ese transciende a los culés y sitúa al Bayern de Múnich como el número uno de rivales continentales de los merengues, y de las luchas entre unos y otros destacan las que tuvieron lugar a finales del siglo pasado y principios de este, donde entre otras cosas un estandarte bávaro tumbó a Guti y Figo, se convirtió junto a Oliver Kahn en enemigo público número uno en Chamartín por delante de Xavi y Messi y ahora estalla acusando al club blanco por el galáctico tapado de estos de cara a la 24/25.

El contexto y la realidad

Más allá de Kylian Mbappé, el Madrid tiene otros frentes y eso no se lo pueden ocultar al propio Bayern, que siente en sus carnes la injerencia del club blanco, siendo uno de los que más molestos se siente por esta situación, la exestrella germana y pesadilla por momentos del madridismo, Stefan Effenberg, que no solo no se cayó con el caso Alphonso Davies -como decimos, el otro gran anhelo del mercado veraniego de los blancos- y su relación directa con la entidad de Concha Espina.

El mítico mediocampista muniqués habló recientemente de la situación del lateral y su negativa a renovar con el Bayern cuando acaba contrato en 2025. “Si Alphonso Davies piensa en el Real Madrid, entonces siéntenlo. Ya no está en el Bayern con el corazón, la pasión y el alma”, comentaba, añadiendo que “el FC Bayern tampoco puede permitirse el lujo de estar libre de transferencias el año siguiente”.

Historia viva

26 veces se han enfrentado en la Copa de Europa el Bayern y el Madrid, con 11 victorias alemanas, 12 españolas y 3 empates, siendo Effenberg protagonista de un buen puñado de ellas, por ejemplo, aquella que supuso el KO del Madrid en la temporada 2000/01, donde entre otros integrantes de la plantilla blanca, estaban Guti y Figo. También cayó cara en los dos duelos de la temporada para el exjugador alemán en la campaña 99/00. Y todavía consiguió desquiciar al Madrid en más ocasiones ya que hasta en ocho partidos se enfrentó a los blancos en la máxima competición continental, ganando en seis de ellos, es decir, una auténtica bestia negra para el Madrid; en Europa muy por encima de Xavi y Messi. Y esa rivalidad sigue viva, se siente y se deja ver con el asunto Davies.