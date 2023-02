Un aliado de Messi desvela el secreto sobre su futuro: Al-Khelaifi y Laporta se tiran de los pelos

El futuro de Leo Messi está en más en el aire que nunca. El crack argentino no ha renovado su contrato con el PSG y cada día que pasa parece estar más lejos de ampliar su vinculación con el conjunto parisino, el Barça y el Inter de Miami son dos opciones que Messi se podría plantear, sin embargo, el Kun Agüero sacudió al mundo desvelando el club donde podría jugar su gran amigo.

En unas declaraciones para UOL, Agüero soltó una bomba que emocionó a Argentina: “Está considerando seriamente jugar para el Newell’s”. El conjunto argentino fue el club de su infancia y el primero en apostar por el talento del que se ha acabado convirtiendo en el mejor jugador de todos los tiempos.

La llegada de Messi a su primer club sería todo un golpe de efecto para el campeonato argentino, que vería como por primera vez, el mejor jugador de su historia junto a Diego Armando Maradona, disputa el campeonato local, algo que parece que también hace mucha ilusión al mismo jugador.

Sin embargo, Maxi Rodríguez, también gran amigo de Messi, se apresuró a calmar las aguas, aunque no negó ninguna posibilidad: “Kun es Kun. No se puede quedar callado. Veremos. Es difícil hablar de esto. Esperemos y veremos qué sucede. No hay que adelantarse a los hechos”.

Las palabras de Agüero y Maxi Rodríguez seguro que no han sentado nada bien en las oficinas del PSG, donde en pocas semanas han pasado de tener atada la continuidad de Messi a ver como su fututo apunta a estar cada vez más lejos de la entidad francés. Gran culpa de la decisión de Leo la tendrá el fututo de su equipo en Champions, si no son capaces de superar al Bayern, parece difícil ver a Messi firmando una renovación, si son capaces de pasar y ser importantes en Champions, la decisión podría llegar a cambiar.

Por otro lado, en Can Barça siguen ciertamente esperanzados con la vuelta de Messi, quien nunca debería haber dejado la entidad blaugrana. Xavi ya le abrió las puertas del club y un último baile de Leo con el club de sus amores sería realmente emocionante de ver.