Neymar y Laporta en shock: Beckham da el golpe con Leo Messi y Sergio Busquets

¿Cómo puede la Major League Soccer disputarle a dos de sus cracks al FC Barcelona y al Paris Saint-Germain? Sencillo, con una buena propuesta, un destino atractivo y el beneplácito de los dos jugadores. Pues eso es justo lo que tiene David Beckham y el Inter de Miami con dos estrellas de sendos equipos. Es más, acaba de ocurrir, para desgracia seguramente de Joan Laporta y Neymar Júnior con Sergio Busquets y Leo Messi.

Se da el hecho de que ambos tenía ofertas estratosféricas venidas de Arabia Saudí pero ambos las habían rechazado, sobre todo por conflictos con sus sponsors y, entre otras cosas, por el interés de los dos jugadores de conquistar el mercado americano. Pero es que ahora desde el club norteamericano ha llegado una confirmación que deja petrificado a medio mundo, desde el suelo saudí hasta el mismo Paris Saint-Germain, aún dudoso sobre la renovación del astro argentino.

“No lo voy a negar que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets”, ha dicho a The Times Phil Neville, entrenador del equipo estadounidenses, que sentenció que “desde que me uní a Miami, creo que hemos estado vinculados con todos los mejores jugadores del fútbol mundial”.

La existencia de la oferta y el interés da un giro al futuro de los dos

No solo ha reconocido el equipo de David Beckham que están trabajando en la incorporación de los dos jugadores, sino que sabemos que a los dos les interesa mucho residir en Estados Unidos en su última etapa en el fútbol mundial. Asimismo, con ellos se da el caso de que acaban contrato en el Camp Nou y el Parque de los Príncipes, lo han ganado absolutamente todo y pueden permitirse un capricho que además no sería poco jugoso, quizá no al nivel del saudí pero sí considerable; por no hablar de los patrocinios. En definitiva, el movimiento existe, la pregunta es, ¿se llevará a cabo?