La operación que deja fuera de juego a Ansu y a Ferran: estrella gratis para suplir a Lewandowski

Con la salida de Aubameyang al Chelsea en verano y la de Memphis Depay al Atleti en el mercado invernal, el Barcelona se quedó sin un delantero centro suplente de garantías para dar descanso a Robert Lewandowski, ya que ni Ansu Fati ni Ferran Torres están ofreciendo un nivel aceptable cuando juegan como nueve. En este sentido, en las oficinas del Camp Nou celebran el ofrecimiento de un crack como lo es Marcus Thuram según informa Eurosport.

La estrella del Borussia Monchengladbach no está por la labor de firmar la renovación con su actual club y su salida parece inevitable. Además, se marcharía a coste cera como agente libre, algo muy beneficioso por el delicado fair play financiero que tiene el Barça, ya que todo lo que se pueda ahorrar es bienvenido.

Thuram es un jugador que ya ha despertado el interés de varios grandes clubes europeos, Chelsea, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Manchester United y PSG ya han preguntado por el delantero galo. Algo que no hará más que complicar y encarecer la operación, pese a que lo más probable es que se acabe imponiendo el deseo del jugador, que si quiere vestir de blaugrana lo va a hacer.

El perfil de Marcus Thuram es el ideal para las necesidades del Barça. Se trata de un futbolista capaz de atacar por ambas bandas y por el centro, algo que pocos jugadores son capaces en la actual plantilla culé. El rendimiento del internacional francés esta temporada está siendo más que correcto, con 14 goles y 4 asistencias entre los 23 encuentros que ha disputado, suma un gol cada 138 minutos, unas cifras más que buenas teniendo en cuanta que su equipo marcha décimo en la Bundesliga.

Así pues, en Can Barça respiran aliviados, pues pueden haber encontrado una gran solución a la falta de recursos ofensivos que actualmente sufre la plantilla blaugrana, que ve que cuando Lewandowski no está bien o no puede jugar hay una gran carencia en cuanto al aspecto goleador. En este sentido, Xavi estaría encantado de contar con un jugador de la calidad y de la polivalencia que ofrece Marcus Thuram, que llegando gratis sería una apuesta segura por parte de Mateu Alemany.