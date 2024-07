Venganza del Barça sobre Dembélé y Lucho: el genio de 21 años no será culé, pero tampoco del PSG

Dos de las auténticas pesadillas del FC Barcelona en los últimos tiempos han sido el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, pero mientras los germanos lo han sido sobre el césped, los franceses, que también han tumbado al Barça por esos lares, además lo han sido en los despachos, ahí están los casos de Neymar Júnior y más recientemente Ousmane Dembélé. Por eso agrada en can Barça la pequeña victoria con su canterano, el genio de 21 años que no quiere regresar al Parque de los Príncipes y que ha elegido ‘el otro’ equipo.

Sin oportunidades, no quiere otra cesión

Sabemos que el PSG no es un negociador agradable cuando se trata de que se toquen sus grandes talentos, menos aun cuando las operaciones se refieren de una venta, sin embargo Xavi Simons, tal y como informa GOAL, ha declarado al conjunto francés en plena Euro 2024 que su idea de volver a cederlo no es un posibilidad para el joven jugador neerlandés, que no solo rechaza esta opción, sino que habría comunicado al club galo que no piensa regresar al PSG.

Acuerdo con el Bayern

De ahí que el Bayern juegue un papel relevante en el futuro del ex del Barça, ya que el mismo mass media asegura que el internacional con la ‘naranja mecánica’ habría llegado a un acuerdo con la entidad bávara, que desea ficharlo. Sobre ello, se apunta que el entorno del jugador presiona a Luis Enrique, Al-Khelaïfi y compañía para que negocien su venta al gigante alemán en este mercado de fichajes veraniego.

El Barça lo tanteó

Es cierto que el Barça tanteó al volante cuando Xavi Hernández era todavía entrenador culé, sin embargo las malas relaciones entre el Barcelona y el PSG y la situación financiera culé suponían barreras demasiado costosas en clave azulgrana para llegar a un acuerdo. Por el contario con el Bayern no sucede eso y aunque Xavi Simons tiene contrato con el PSG hasta 2027 se espera que las dos partes lleguen a un acuerdo, toda vez que Luis Enrique no le ve hueco en su plantilla pese a la marcha de Kylian Mbappé.