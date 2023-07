Vinicius, Kroos y Modric miran al 31 de agosto y no solo por Mbappé: Guardiola y Haaland, otra vez

El culebrón por Kylian Mbappé y su relación con el Real Madrid, un asunto que lleva rondando la actualidad del club blanco desde hace demasiado tiempo, es un tema que no llevan bien algunos de los futbolistas de la primera plantilla. Primero porque es competencia directa, casi impuesta, sobre el once tipo, pero sobre todo porque les deja la incertidumbre sobre el bloque que ha de luchar por los títulos esta temporada. Por suerte para ellos, para bien o para mal, el 31 de agosto el culebrón estará muy cerca de cerrar sus puertas, al menos hasta enero, pero no es el único asunto de interés para esa fecha porque Pep Guardiola, Erling Haaland y el Manchester City pueden volver a cruzarse en su camino.

Camino inmaculado, salvo contra ellos

En verdad, habiendo ganado cinco de los últimos diez trofeos de la Liga de Campeones hay pocos equipos en Europa que puedan sentirse tranquilos o incluso victorioso cuando se ven las caras con el Madrid en la máxima competición continental, es más, en lo que se refiere a los cara a cara decisivos, solo el City puede hacerlo. Los citizens cuentan sus tres últimas eliminatorias contra los blancos con dos victorias, la última la campaña pasada. Y ahora pueden ser otra vez una piedra en el camino de los Vini, Kroos, Modric y compañía.

Y es que el día 31 de agosto se sortea la fase de grupos de la Champions League, donde los blancos, como segundos de LaLiga, estarán en el bombo 2 de la competición, pudiendo ser sus rivales los citizens. También podría ser otro equipo, pero desde luego el primer rival será duro, ya que son los campeones de sus ligas más el Sevilla, estando Nápoles, Bayern de Múnich o PSG entre otros de los posibles rivales merengues. Milan y Lazio en el bombo 3 y Newcastle en el bombo 4 son algunos de los adversarios a evitar también en el sorteo.

Un día antes de finalizar el mercado

Y una vez los blancos sepan quiénes son sus próximos rivales en el inicio del camino de la lucha por la decimoquinta Champions League del club, restarán horas para que finalice el mercado de fichajes (1 de septiembre), donde tanto Vinicius, como Kroos o Modric ya sabrán si cuentan con Mbappé como compañero de cara a afrontar la pelea por la Copa de Europa o como rival por el trofeo. En unas horas mucho se habrá escrito.