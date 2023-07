Florentino hace otro Arda Güler: fichaje exprés, 15M y va a EEUU; Carvajal, como Mendy, señalado

Reece James, João Cancelo y un largo etcétera se han colado como supuestas posibilidades de futuro en el Real Madrid debido a la edad y el rendimiento, cada vez más irregular, de Dani Carvajal, sin embargo el Real Madrid ha tomado otra vía que pone al canterano y uno de los capitanes de la primera plantilla en una situación similar a la de Ferland Mendy con el fichaje de Fran García: los blancos hacen otra incorporación; esta, en el lateral derecho. El mercado de fichajes sigue dando sorpresas en Chamartín, el futbolista estará en EEUU.

Así lo confirmaba Fabrizio Romano en sus redes sociales, donde el conocido informador sentenciaba que el Madrid cerraba el fichaje de Vinicius Tobias hasta 2024 con una opción de compra que no es obligatoria. Tal movimiento certifica dos cosas, que el Madrid tiene una posibilidad a coste relativamente asequible en el lateral sin tener que recurrir a los cracks citados. La otra es que se confía en la proyección de carrilero brasileño, que puede estar ya acechando en la gira americana.

En principio, la situación de Lucas Vázquez y Nacho Fernández en la plantilla dejan al jugador de 19 años en el camino del Real Madrid Castilla, sin embrago hay intención -después la competición marcará los tiempos, que además en el caso del lateral cuenta con el hándicap del nulo aire que da Carlo Ancelotti a la cantera- de que vaya promocionando y fogueándose en el primer equipo con vistas a un 2024 que puede ser clave.

Tres laterales culminan contrato

Y puede ser clave ese junio de 2024 porque no solo Lucas y Nacho acaban contrato, siendo ya ambos jugadores veteranos, sino que el mismo Álvaro Odriozola -otra posibilidad en la derecha y si este no saliera en este mercado de fichajes- también acaba vinculación con el Madrid. De ahí que ir dando oportunidades a Vinicius Tobias sea clave; algo así como un ‘o vale o no vale’. El Madrid puede comprarlo en 2024 por 15 millones de euros al Shakhtar Donetsk. EEUU puede ser clave.