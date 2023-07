Tortazo de Arteta a Guardiola con el otro Vitor Roque y Endrick: Luis Suárez lo dice, es un figura

La Premier League es capaz también de buscar la doble velocidad, no solo ataca las opciones que ya son realidades a base de millones. No, futbolistas como Vinicius, Pedri o Rodrygo les han ido enseñando a los grandes clubs ingleses que su mirada debe, como antaño, volver a posarse fuera para buscar talento que tal vez no aparece por Europa. Sea como fuere, el Arsenal se adelanta al City por una perla que promete ser la continuación de los éxitos de Barça y Real Madrid con Vitor Roque y Endrick.

Es verdad que su edad es notoriamente superior a la de los dos delanteros del Brasileirao ya firmados por culés y blancos, ya que Bitello, el talento y próximo fichaje del Arsenal, del que hablamos, tiene 23 años, pero hasta su compañero de equipo en Gremio, Luis Suárez, ex precisamente del Barça, certifica que es un jugador diferente. Y diferencial. Técnicamente muy dotado, el futbolista de Formosa do Oeste posee potencia para superar líneas, criterio en la distribución organizativa y eficacia en la ejecución de los pasos más arriesgados, además de llagada en segunda línea y gol.

Por eso Mikel Arteta parece tan interesado en cerrar cuanto antes la operación con Gremio y llevarse a Londres el talento y la proyección del futbolista brasileño de la medular de la Tricolor Gaúcho, que compartiría espacio con los flamantes nuevos fichajes de los gunners, el ya cerrado Kai Haverzt y el prácticamente hecho de Declan Rice. Es más, tal y como ha adelantado en Radio Guaiba el informador Rafael Pfeiffer, emisarios londinenses se encuentran en Brasil tratando de culminar la operación.

Sobre ello, se informa desde Metro que la operación va viento en popa y que el precio del jugador sudamericano sería notoriamente inferior al de Vitor Roque y Endrick, ya que Bitello puede ser gunner por 10 millones de euros, cuyo 70% del traspaso iría a parar a Gremio y el 30% restante a su antiguo club, el FC Cascavel. Al parecer, el City también siguió al jugador, pero en este caso sale derrotado. El raudal de talento del subcampeón de Inglaterra empieza a asustar.