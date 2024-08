Xabi Alonso, Harry Kane y Mo Salah avisan a Simeone, Flick y Carletto: Inzaghi y Motta piden sitio

Dadas las circunstancias, tres de los cuatro equipos españoles parecen tener vía libre para los octavos de final de la Liga de Campeones si consiguen solventar el primer paso de esta nueva Champions League. Sí, es verdad que los equipos de Xabi Alonso, Harry Kane y Mo Salah representan duros obstáculos en esa meta, pero también es cierto que, salvo el Girona, Atelti, Barça y Real Madrid, por plantilla, han de superar un alto porcentaje de sus duelos.

Sabedores todas las entidades participantes de la mejor competición de clubs del mundo que solo los 8 mejores de los 36 tienen asiento asegurado en octavos de final y que la repesca entre el 9º y el 24º puede ser una trampa compleja, que además sume partidos a las piernas, Carlo Ancelotti, Hansi Flick y el Cholo Simeone no pueden quejarse con el sorteo.

Los blancos se las verán como locales con Borussia Dortmund, AC Milan, RB Salzburgo y Stuttgart; y con Liverpool, Atalanta, LOSC Lille y Brest, como visitantes. Los blaugranas en Montjuic contra Bayern Múnich, Atalanta, Young Boys y Brest, y fuera ante Borussia Dortmund, Benfica, Estrella Roja y AS Monaco. Por su parte, los de Simeone se las verán en el Metropolitano con RB Leipzig, Bayer Leverkusen, LOSC Lille y Slovan de Bratislava, y fuera de su estadio con Paris Saint-Germain, Benfica, RB Salzburgo y Sparta de Praga.

A priori, Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern de Múnich, Arsenal, Barça, Atleti y Liverpool parecen los equipos llamados a plantarse por vía directa en la siguiente ronda, pero al menos Inter de Milán y Juventus de Turín tiene previsto complicarlo. Menos opciones, aunque darán problemas, se le dan a Bayer Leverkusen, AC Milan o Aston Villa, que pretenden ser las posibles sorpresas del torneo.

Vinicius Junior



every g/a in the Champions league 23/24, ucl player of the season. pic.twitter.com/EvgkILQ7xW