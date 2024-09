Shock Luis Díaz: Van Dijk y Arnold, adiós en 2025, pero la tragedia es otra salida, peor que Klopp

El Liverpool deja atrás el mercado y pone a prueba seriamente al Manchester United este próximo domingo en Old Trafford, llegando al Teatro de los sueños con dos victorias en dos partidos, situados en lo alto de la tabla clasificatoria y arrancando el curso con las mayores de las ambiciones intactas, y eso que ya no está Jürgen Klopp en el banquillo. Eso sí, hay alerta en Anfield porque este no es un año cualquiera, y los aficionados saben que desde luego no lo es para Virgil van Dijk, Trendt Alexander-Arnold y sobre todo Mohamed Salah.

meu liverpool vai ser campeao na temporada de despedida do jurgen klopp mesmo pqp... pic.twitter.com/WS8XEmbRvf — vini (@vinidogalo) March 31, 2024

La gran estrella de la última década

Decía el delantero egipcio recientemente al mass media, Sky Sports que “antes de la temporada pensaba: 'Vale, me queda un año, así que disfrutémoslo. No pienses en el contrato ahora. No pienses en nada más”. Unas palabras que, si bien suenan, por edad (32) y por Arabia Saudí, a despedida, más lo hacía el resto de su discurso: “No quiero pensar en el año que viene. No quiero pensar en el futuro. Disfrutemos el último año y luego veremos”.

El último gran estandarte

Jürgen Klopp, Sadio Mané, Roberto Firmino, como el central neerlandés y el carrilero inglés, estuvieron en los grandes momentos de los reds en los últimos años, pero fue Salah quien encabezó la marcha, por lo que su probable salida al término de la presente temporada se antoja trágica en la ciudad de los Beatles; no en vano, en el mismo choque ante los red devils es él el gran referente del equipo, como en tantas veces: lleva dos goles en dos partidos.

Arabia Saudí

Lo cierto es que la oferta por Salah de Arabia Saudí parece que puede romper récords, ya que el jugador africano es árabe y, por tanto, una bandera de la liga emergente, como se han encargado de resaltar en más de una ocasión en la competición. Además, la Saudi Pro League también legaría a por el central holandés, mientras que Arnold es una de las posibilidades que maneja el Real Madrid; todos ellos acaban contrato.

Aunque las tres posibles salidas se dan casi por hechas (lo del lateral aún no está asegurado), el Liverpool y los compañeros de estos -con Luis Díaz, la otra estrella, a la cabeza- guardarán el secreto.